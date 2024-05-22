استعدادا لافتتاح المتحف المصري.. القاهرة تتابع المشروعات المحيطة بالطريق الدائري

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، معدلات وتقدم نسب تنفيذ أعمال التطوير بالطريق الدائري مرورا بأحياءها والتي يشملها المسار (البساتين - دار السلام- مصر القديمة) طبقا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وأكدت نائب المحافظ خلال متابعتها الدورية على العمل المستمر لتقدم نسب تنفيذ أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بطول الطريق الدائري والمقسم إلى قطاعات ضمن خطه الدولة الشاملة لتطوير المحاور والطرق المؤدية والمحيطة بالمتحف الكبير بما يتوائم مع النقلة الحضارية لذلك المشروع العملاق الذي ينتظر العالم افتتاحه.

وتابعت أعمال رفع كفاءة وتجميل العقارات المحيطة وأعمال الدهانات بالألوان المحددة طبقا للرسومات والتصميمات التي تم اعتمادها وأعمال إزالات العقارات بالموقع لخلق طريق سطحي إلى جانب أعمال رفع المخلفات والرتش تمهيدها لاستكمال أعمال التطوير ودعم القطاع والمواقع والنقاط الجاري العمل بها بالمسطحات الخضراء واللاند سكيب واللوحات الإعلانية المقرر إضافتها بالإضافة إلى أعمال تجميل الأسوار بشكل ذات طابع متناسق، مع دعم منظومة وسائل الإنارة والإضاءات الجمالية وزراعة النخيل والتشجير.

ووجهت نائب المحافظ خلال جولتها بمراعاة المعايير الجمالية للأعمال للظهور بالشكل الحضاري اللائق ورفع كافة المخلفات والرتش ونواتج الأعمال أولا بأول بمحيط الأعمال تذليلا لكافة التحديات للانتهاء من أعمال التطوير القائمة بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية طبقا للجدول الزمني المقرر، مشددة على سرعة استكمال دهان وتحسين الرؤية البصرية لواجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري ورفع كفاءة الممرات اسفله لمواكبة أعمال التطوير الذي تشهده المنطقة.

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها