محافظ القاهرة: إقبال كبير من أصحاب المحال على مراكز التراخيص

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن هناك إقبالاً كبيراً من أصحاب المحال على مراكز إصدار تراخيص المحال في المحافظة للدخول إلى منظومة المحال العامة وفقاً للقانون رقم 154، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 13 ألف طلب حتى الآن.

وأضاف محافظ القاهرة أن فرق العمل التي تجوب أحياء القاهرة يصاحبها سيارة مركز تكنولوجي تسهل على أصحاب المحال تقديم طلباتهم في أماكنهم، وهو ما ظهر في الاستجابة الكبيرة لأصحاب المحال لسرعة التقديم للاستفادة من التسهيلات المقدمة بالقانون. كما أشار إلى أن تسليم الأوراق يتم بشكل مجاني.

وتقدم مراكز إصدار تراخيص المحلات في الأحياء خدمة تراخيص لـ 316 نشاطًا وفقاً للقانون، كما سيتم تحديد الرسوم المقررة على كل نوع نشاط من خلال المنظومة الإلكترونية دون أي تدخل من العاملين في مراكز الإصدار.



تجهيز المستندات المطلوبة والتوجه للمراكز

وحث محافظ القاهرة أصحاب المحال على تجهيز المستندات المطلوبة والتوجه بها لمراكز الإصدار الثابتة والمتنقلة، أو لفرق العمل المنتشرة بكافة الأحياء لتسهيل إجراءات التقديم كمستخرج سجل تجارى حديث، والبطاقة الضريبية، ونوع النشاط، وصفة مقدم الطلب، وعنوان المحل المراد ترخيصه، ورسم كروكي له، مؤكدًا أنه يتم منح مقدم الطلب إيصال يفيد تقديم طلب الترخيص بالمجان دون أي مقابل مادي مما يجنب صاحب المحل التعرض لأي قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص.

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديري مراكز تراخيص المحال ورؤساء الأحياء بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بيسر وفى أسرع وقت.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تحرص على استمرار كافة المحال في ممارسة أنشطتها والدخول في المنظومة القانونية التي أقرتها الدولة خاصةً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمحال غير المرخصة الواردة بالقانون.