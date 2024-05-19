وزير السياحة يبحث مع سفير تونس التعاون بين البلدين فى مجال السياحة

استقبل، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير محمد بن يوسف سفير دولة تونس بالقاهرة، وذلك لبحث أوجه التعاون بين البلدين في مجال السياحة وآليات دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من تونس لمصر.

وقد حضر اللقاء يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والدكتورة ضحى الشويخ وزير مفوض بسفارة تونس بالقاهرة.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على العلاقات المتميزة والتاريخية التي تربط بين مصر وتونس، كما تم بحث آليات تعزيز التعاون المشترك في مجال السياحة البينية بين البلدين بما يساهم في زيادة معدلات هذه الحركة، بالإضافة إلى دفع مزيد من أعداد السائحين التونسيين لزيارة المقصد السياحي المصري ولا سيما وأنه يعد أحد المقاصد السياحية المفضلة بالنسبة لهم لقضاء العطلات وأعياد رأس السنة الميلادية وشهر العسل.

كما تطرق اللقاء لمناقشة سبل التعاون للترويج للمقاصد السياحية بمصر وتونس من خلال تنظيم حملات ترويجية مشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى إمكانية تنظيم برامج سياحية مشتركة لجذب السائحين من الأسواق السياحية البعيدة لزيارة البلدين، بالإضافة إلى إمكانية التعاون لتبادل الخبرات في مجال السياحة.

عقد عدد من اللقاءات الثنائية

وخلال اللقاء، قام السفير محمد بن يوسف بتسليم السيد الوزير دعوة وزير السياحة التونسي لزيارة دولة تونس لعقد عدد من اللقاءات الثنائية وبحث فرص الاستثمار وإقامة شراكات مختلفة في مجال السياحة بين البلدين.



يشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، تشارك في فعاليات ورشة العمل التي تم تنظيمها بالتعاون بين الهيئة واتحاد شركات السياحة التركي TURSAB بمدينة إسطنبول بدولة تركيا، على مدار اليومين الماضيين.

وخلال الورشة، عقد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، اجتماعًا مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد شركات السياحة التركي تم خلاله استعراض إحصائيات الأعداد السياحية بين البلدين والزيادة التي تشهدها أعداد السائحين الوافدين من تركيا إلى مصر لا سيما بعد التسهيلات التي منحتها الحكومة المصرية في إجراءات الحصول على التأشيرات السياحية للسائحين الأتراك خلال الفترة الماضية.