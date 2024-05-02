ملك مصر السابق أحمد فؤاد الثانى يزور المتحف المصرى الكبير

زار الملك أحمد فؤاد الثاني، ملك مصر السابق وأسرته المتحف المصري الكبير، حيث كان في استقباله اللواء عاطف مفتاح، المشرف على مشروع المتحف والمنطقة المحيطة به.

وتجول الملك أحمد فؤاد الثاني ونجله الأمير محمد علي وزوجته وأحفاده في المتحف، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية في مختلف أنحاء المتحف.

كما أبدى ملك مصر السابق وأسرته إعجابهم بالمتحف الذي يعرض تاريخ مصر، وحرص الملك أحمد فؤاد الثاني على توثيق الزيارة بمنشور على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، تضمن صورًا للزيارة وعلق قائلًا: "في زيارة الأجداد الأول.. نبع الحضارة".