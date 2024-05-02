الخميس 02 مايو 2024
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مصر

ملك مصر السابق أحمد فؤاد الثانى يزور المتحف المصرى الكبير

الملك أحمد فؤاد الثاني
الملك أحمد فؤاد الثاني ملك مصر السابق

زار الملك أحمد فؤاد الثاني، ملك مصر السابق وأسرته المتحف المصري الكبير، حيث كان في استقباله اللواء عاطف مفتاح، المشرف على مشروع المتحف والمنطقة المحيطة به.

وتجول الملك أحمد فؤاد الثاني ونجله الأمير محمد علي وزوجته وأحفاده في المتحف، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية في مختلف أنحاء المتحف.

الملك أحمد فؤاد يزور المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية (صور)

كما أبدى ملك مصر السابق وأسرته إعجابهم بالمتحف الذي يعرض تاريخ مصر، وحرص الملك أحمد فؤاد الثاني على توثيق الزيارة بمنشور على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، تضمن صورًا للزيارة وعلق قائلًا: "في زيارة الأجداد الأول.. نبع الحضارة".

أحمد فؤاد الثاني ملك مصر السابق المتحف المصري اللواء عاطف مفتاح المشرف مشروع المتحف والمنطقة المحيطة به الملك أحمد فؤاد الثاني ونجله الأمير محمد علي

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