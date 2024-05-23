الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الجيزة يوجه بسرعة تشغيل شارع جامعة الدول العربية بكامل طاقته

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة تفقدية للوقوف على أعمال مشروعات تطوير الطرق بنطاق أحياء الوراق والعجوزة والدقي ومركز ومدينة أوسيم.

شملت جولة المحافظ المرور على أعمال التطوير الجارية بطريق طراد النيل، وشدد خلالها على رئيس حى الوراق ومركز ومدينة أوسيم بمنع أي تعديات على حرم الطريق والتعامل مع أي حالات مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وسرعة ضم المساحات الجديدة المضافة لعرض الطريق وتنفيذ أعمال التسوية والرصف لها، مشددًا على منع إلقاء المخلفات وناتج أعمال التطوير على جانبى الطريق.

تأهيل وتطوير شارع جامعة الدول العربية عقب رفع الحواجز الخاصة بأعمال حفر مترو الأنفاق

وحرص راشد على متابعة أعمال إعادة تأهيل وتطوير شارع جامعة الدول العربية عقب رفع الحواجز الخاصة بأعمال حفر مترو الأنفاق وإنشاء محطة مترو جامعة الدول، والتي تشمل رفع كفاءة المرافق وإعادة الرصف والتخطيط المرورى وتنفيذ أعمال التجميل وتحسين الرؤية البصرية.

المتابعة الميدانية للأعمال لضمان التزام الشركات المنفذة بالجداول المعلنة 

وأكد المحافظ على رؤساء أحياء العجوزة والدقي بالمتابعة الميدانية للأعمال لضمان التزام الشركات المنفذة بالجداول المعلنة للانتهاء من الأعمال وبالمواصفات المحددة وبأعلى معايير الجودة، لسرعة عودة الحركة المرورية بالشارع بكامل طاقتها، ومشددًا على سرعة بدء أعمال طلاء العقارات المحيطة بميدان الكيت كات لمواكبة النقلة الحضارية التى تشهدها ميادين محافظة الجيزة.

طراد النيل تطوير جامعة الدول العربية محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

مواد متعلقة

محافظة الجيزة تحذر من تسريبات وهمية لامتحانات الإعدادية: ابتزاز لأولياء الأمور

محافظة الجيزة: 54 ألف مستفيد من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

الأكثر قراءة

عاجل|مصر تجبر إسرائيل على العودة للمفاوضات.. وانصياع نتنياهو لـ"مقترح القاهرة"

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

توقيع ديانج للزمالك وتعاقد الأهلي مع ظهير إنبي.. "الليثي" يكشف الحقيقة

عاجل|إعلان نتيجة صفوف النقل الترم الثانى بالقاهرة فى هذا الموعد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

لواء. محسن الفحام

.. ويستمر مسلسل الأكاذيب

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

جلال حمام

إسرائيل تكذب.. ونتنياهو يتعلل

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)

اليوم 230 للعدوان.. عشرات الشهداء فى رفح والنصيرات وغزة

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح