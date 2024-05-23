محافظ الجيزة يوجه بسرعة تشغيل شارع جامعة الدول العربية بكامل طاقته

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة تفقدية للوقوف على أعمال مشروعات تطوير الطرق بنطاق أحياء الوراق والعجوزة والدقي ومركز ومدينة أوسيم.

شملت جولة المحافظ المرور على أعمال التطوير الجارية بطريق طراد النيل، وشدد خلالها على رئيس حى الوراق ومركز ومدينة أوسيم بمنع أي تعديات على حرم الطريق والتعامل مع أي حالات مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وسرعة ضم المساحات الجديدة المضافة لعرض الطريق وتنفيذ أعمال التسوية والرصف لها، مشددًا على منع إلقاء المخلفات وناتج أعمال التطوير على جانبى الطريق.

تأهيل وتطوير شارع جامعة الدول العربية عقب رفع الحواجز الخاصة بأعمال حفر مترو الأنفاق

وحرص راشد على متابعة أعمال إعادة تأهيل وتطوير شارع جامعة الدول العربية عقب رفع الحواجز الخاصة بأعمال حفر مترو الأنفاق وإنشاء محطة مترو جامعة الدول، والتي تشمل رفع كفاءة المرافق وإعادة الرصف والتخطيط المرورى وتنفيذ أعمال التجميل وتحسين الرؤية البصرية.

المتابعة الميدانية للأعمال لضمان التزام الشركات المنفذة بالجداول المعلنة

وأكد المحافظ على رؤساء أحياء العجوزة والدقي بالمتابعة الميدانية للأعمال لضمان التزام الشركات المنفذة بالجداول المعلنة للانتهاء من الأعمال وبالمواصفات المحددة وبأعلى معايير الجودة، لسرعة عودة الحركة المرورية بالشارع بكامل طاقتها، ومشددًا على سرعة بدء أعمال طلاء العقارات المحيطة بميدان الكيت كات لمواكبة النقلة الحضارية التى تشهدها ميادين محافظة الجيزة.