الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انخفاض أسعار السلع الرئيسية فى البورصات العالمية

البورصات العالمية
البورصات العالمية

تراجعت أسعار غالبية السلع الرئيسية والمعادن، في البورصات العالمية خلال تعاملات، اليوم الخميس، بعدما أبدى صناع السياسة النقدية الأمريكية نبرة أكثر تشددًا بالاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لما ورد في محضر الاجتماع الصادر، أمس، مع اتجاه بعض منهم لرفع أسعار الفائدة مجددًا.

وأشارت بيانات موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، إلى تراجع أسعار الذهب والفضة والنحاس والقمح، بينما ارتفعت أسعار النفط والحديد والقهوة متأثرة باتجاهات المستثمرين نحو عمليات الشراء والبيع.

أسعار السلع الرئيسية والمعادن تتراجع في البورصات العالمية

وفيما يلي قائمة  أسعار السلع الرئيسية والمعادن مقومة بالدولار الأمريكي، اليوم:

السلعة السعر التغيير
خام برنت 81.90 0.34%
نايمكس 77.64 0.0%
الغاز الطبيعي 2.79 (-0.21%)
الذهب 2.358.20 (-1.45%)
الفضة 30.47 (-3.18%)
النحاس 4.77 (-1.58%)
خام الحديد 117.64 0.06%
ألومنيوم 2.579.75 (-1.35%)
الرصاص 2.268.50 (-1.88%)
الزنك 3.016.50 (-1.33%)
الحديد الصلب 796.00 (-1.38%)
القمح 684.75 (-1.33%)
الذرة 459.00 (-0.52%)
قهوة 220.45 1.49%

أسعار غالبية السلع الرئيسية والمعادن البورصات العالمية صناع السياسة النقدية الأمريكية بنك الاحتياطي الفيدرالي موقع بيزنس إنسايدر الأمريكي أسعار الذهب والفضة والنحاس

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