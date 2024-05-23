انخفاض أسعار السلع الرئيسية فى البورصات العالمية

تراجعت أسعار غالبية السلع الرئيسية والمعادن، في البورصات العالمية خلال تعاملات، اليوم الخميس، بعدما أبدى صناع السياسة النقدية الأمريكية نبرة أكثر تشددًا بالاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لما ورد في محضر الاجتماع الصادر، أمس، مع اتجاه بعض منهم لرفع أسعار الفائدة مجددًا.

وأشارت بيانات موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، إلى تراجع أسعار الذهب والفضة والنحاس والقمح، بينما ارتفعت أسعار النفط والحديد والقهوة متأثرة باتجاهات المستثمرين نحو عمليات الشراء والبيع.

وفيما يلي قائمة أسعار السلع الرئيسية والمعادن مقومة بالدولار الأمريكي، اليوم:



السلعة السعر التغيير

خام برنت 81.90 0.34%

نايمكس 77.64 0.0%

الغاز الطبيعي 2.79 (-0.21%)

الذهب 2.358.20 (-1.45%)

الفضة 30.47 (-3.18%)

النحاس 4.77 (-1.58%)

خام الحديد 117.64 0.06%

ألومنيوم 2.579.75 (-1.35%)

الرصاص 2.268.50 (-1.88%)

الزنك 3.016.50 (-1.33%)

الحديد الصلب 796.00 (-1.38%)

القمح 684.75 (-1.33%)

الذرة 459.00 (-0.52%)

قهوة 220.45 1.49%