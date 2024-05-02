أسعار السلع الرئيسية ترتفع بالبورصات العالمية فى التعاملات المبكرة

ارتفعت غالبية أسعار السلع الرئيسية والمعادن في البورصات العالمية خلال تعاملات صباح اليوم الخميس.

وذكرت بيانات موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي أن أسعار النفط والغاز الطبيعي والقمح والنحاس ارتفعت، بينما تراجعت أسعار الذهب والحديد الصلب، متأثرة باتجاهات المستثمرين نحو عمليات الشراء والبيع.



وفيما يلي قائمة أسعار السلع الرئيسية مقومة بالدولار الأمريكي، اليوم:



السلعة السعر التغيير

خام برنت 83.95 0.55%

نايمكس 79.55 0.64%

الغاز الطبيعي 1.97 1.71%

الذهب 2،310 (-0.35%)

الفضه 26.75 0.01%

النحاس 4.57 0.54%

خام الحديد 117.21 5.37%

الومنيوم 2،584 0.49%

الرصاص 2،190 0.83%

الزنك 2،904 1.67%

الحديد الصلب 810.00 (-0.25%)

القمح 603.25 0.67%

الذره 453.25 0.49%

قهوة 216.00 (-0.30%)