الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شبكات مياه عين الشمس تجتاز اختبارات ومراجعات شهادة "TSM"

حصول شبكات مياه عين
حصول شبكات مياه عين شمس شهادة اعتماد الإدارة الفنية

قال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، إن شبكات مياه عين شمس اجتازت كافة المراجعات الفنية المؤهلة، لتجديد شهادة اعتماد الإدارة الفنية المستدامة TSM للمرة الثانية على التوالى، يأتي هذا في إطار مساعي الشركة في تحسين وتعزيز كفاءة خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين.

وأضاف الشيمي، أن حصول شبكات مياه عين شمس، التي تخدم 91000 مشتركا من سكان مناطق عين شمس والمطرية  وأرض النعام وعزبة النخل الغربية والكابلات والتروللي بجانب عزبة الريس، على شهادة الإدارة الفنية، يسهم في تحقيق رؤية الشركة لتقديم خدمات مستدامة وموثوقة للمجتمع، مؤكدا مواصلة تأهيل فروع الشبكات بمختلف مناطق الشركة ومحطات المياه التابعة لها، ومشيرا أن الشركة تضع نصب أعينها توحيد الإجراءات النموذجية للعمل داخل هذه المواقع، وفق أحدث النظم التكنولوجية وبسواعد أكفء العاملين المهنيين.

تابع أن شبكة مياه عين شمس تخدم ما يقرب من مليون ونصف المليون مواطن، علما بأن مساحة الشبكة تبلغ 17.3 كم 2 تقريبا، وبأطوال مواسير يغطي 565 كم، وخدماتها تشمل تحسين وتعزيز البنية التحتية والكفاءة التشغيلية لشبكات المياه، تلبية الاحتياجات المناطق المخدومة.

وكانت أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن إنجازاتها البارزة في مجال التوعية والمشاركة المجتمعية واستطلاع الرأي خلال الربع الأول من عام 2024، حيث أسهمت إدارة التوعية في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المياه والحفاظ عليها من خلال سلسلة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي استهدفت مختلف الفئات العمرية والمجتمعية.

واستهدفت إدارة التوعية المؤسسات التعليمية بمختلف مراحل التعليم الأساسي والمعاهد الأزهرية، حيث نظمت 240 نشاطًا توعويًا، وشملت هذه الأنشطة زيارات ميدانية لمحطات إنتاج مياه الشرب لتعريف الطلاب بمراحل إنتاج المياه، مما عزز فهمهم لأهمية الحفاظ على هذا المورد الحيوي.

كما ساهمت إدارة التوعية في رسم البسمة على وجوه الأطفال الأيتام من خلال المشاركة في تنظيم فعالية يوم اليتيم بالتنسيق مع مديرية الشئون الاجتماعية ووعظ الأزهر الشريف، وجرى تنفيذ الفعالية بنادي مياه الشرب بالقاهرة، ما أضفى جوًا من الفرح والسرور على الأطفال المشاركين.

وكان لإدارة التوعية دور بارز في الفعاليات الثقافية مثل المعرض الدولي للكتاب، حيث نظمت 521 نشاطًا توعويًا استفاد منها 157،650 شخصًا، بالإضافة إلى توعية العاملين بالشركة من خلال 56 نشاطًا استفاد منها 2،949 موظفًا من مختلف القطاعات بالشركة، مما أسهم في رفع مستوى الوعي الداخلي بأهمية الحفاظ على المياه.

وجرى تنفيذ 200 حملة توعوية ميدانية بجميع أحياء محافظة القاهرة، حيث نظمت 200 نشاطًا استفاد منها 31،111 شخصًا.
 

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