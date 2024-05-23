إطلاق أسماء شهداء على المدارس تخليدا لذكراهم

وافق المجلس التنفيذي برئاسة اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بجلسته رقم (1) لدور الانعقاد الثالث والثلاثون لسنة 2024 على تكريم عدد من شهداء الواجب الوطني تقديرًا لدورهم البطولي وتخليدًا لذكراهم وتضحياتهم في سبيل الوطن.

وجرى إطلاق اسم الشهيد محمد أحمد عبد المنعم الدسوقي على مدرسة الدبايبة الابتدائية القديمة ببركة السبع، واسم الشهيد خليفة سليم خليفة على مدرسة القرينين الابتدائية المشتركة بالباجور، وكذا إطلاق اسم الشهيد يوسف عبد الظاهر يوسف حجاج على مدرسة الروضة الابتدائية بنين ببركة السبع، واسم الشهيد السيد عشماوي مصطفى أحمد على مدرسة السلام الابتدائية بمدينة سرس الليان.

فيما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بمساحة 80م2 بزمام قرية كفر البتانون لصالح هيئة الإسعاف المصرية لإقامة وحدة إسعاف بالجهود الذاتية عليها لخدمة أهالى القرية والمواطنين، وكذا تخصيص قطعة أرض أملاك دولة داخل الحيز العمراني بمركز ومدينة تلا بمساحة 150م2 لإقامة وحدة اجتماعية للقرية، وطلب مجلس إدارة نادى سرس الليان الرياضي بشأن تخصيص قطعة أرض مقام عليها النادى بمساحة تزيد عن 11 ألف م2 بزمام سرس الليان، وكذا تخصيص مساحة 1300م2 أملاك دولة داخل الحيز العمرانى مقام عليها مبنى وملعب مركز شباب النعناعية مركز أشمون بالمجان لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وفي بداية اجتماع المجلس التنفيذي الجلسة رقم (1) دور الانعقاد الثالث والثلاثون لسنة 2024، تم التصديق على محضر الجلسة السابق، وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية بمتابعة تطبيق المنظومة الجديدة لملف التصالح علي مخالفات البناء والتسهيلات المقدمة وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، مؤكدًا بأنه لن يتم التصالح علي أي مخالفات بناء بعد تاريخ 15-10-2023، وسيتم إزالتها طبقًا لاشتراطات القانون، فضلا عن تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف، مشددًا بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة واليقظة التامة في التصدي لكافة أعمال البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة وإزالتها فورًا في المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية.

وتزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك، شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري بمتابعة الدورية لكافة الأسواق ومدي توافر السلع الاستراتيجية بكميات كافية أمام المواطنين وإعداد تقارير بالموقف لاتخاذ اللازم، فضلًا عن تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة علي المنشآت التموينية للتحقق من جودة السلع المعروضة والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.