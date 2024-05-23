الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إطلاق أسماء شهداء على المدارس تخليدا لذكراهم

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

وافق المجلس التنفيذي برئاسة اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بجلسته رقم (1) لدور الانعقاد الثالث والثلاثون لسنة 2024 على تكريم عدد من شهداء الواجب الوطني تقديرًا لدورهم البطولي وتخليدًا لذكراهم وتضحياتهم في سبيل الوطن.

وجرى إطلاق اسم الشهيد محمد أحمد عبد المنعم الدسوقي على مدرسة الدبايبة الابتدائية القديمة ببركة السبع، واسم الشهيد خليفة سليم خليفة على مدرسة القرينين الابتدائية المشتركة بالباجور، وكذا إطلاق اسم الشهيد يوسف عبد الظاهر يوسف حجاج على مدرسة الروضة الابتدائية بنين ببركة السبع، واسم الشهيد السيد عشماوي مصطفى أحمد على مدرسة السلام الابتدائية بمدينة سرس الليان.

فيما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بمساحة 80م2 بزمام قرية كفر البتانون لصالح هيئة الإسعاف المصرية لإقامة وحدة إسعاف بالجهود الذاتية عليها لخدمة أهالى القرية والمواطنين، وكذا تخصيص قطعة أرض أملاك دولة داخل الحيز العمراني بمركز ومدينة تلا بمساحة 150م2 لإقامة وحدة اجتماعية للقرية، وطلب مجلس إدارة نادى سرس الليان الرياضي بشأن تخصيص قطعة أرض مقام عليها النادى بمساحة تزيد عن 11 ألف م2 بزمام سرس الليان، وكذا تخصيص مساحة 1300م2 أملاك دولة داخل الحيز العمرانى مقام عليها مبنى وملعب مركز شباب النعناعية مركز أشمون بالمجان لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وفي بداية اجتماع المجلس التنفيذي الجلسة رقم (1) دور الانعقاد الثالث والثلاثون لسنة 2024، تم التصديق على محضر الجلسة السابق، وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية بمتابعة تطبيق المنظومة الجديدة لملف التصالح علي مخالفات البناء والتسهيلات المقدمة وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، مؤكدًا بأنه لن يتم التصالح علي أي مخالفات بناء بعد تاريخ  15-10-2023، وسيتم إزالتها طبقًا لاشتراطات القانون، فضلا عن تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف، مشددًا بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة واليقظة التامة في التصدي لكافة أعمال البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة وإزالتها فورًا في المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية.

وتزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك، شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري بمتابعة الدورية لكافة الأسواق ومدي توافر السلع الاستراتيجية بكميات كافية أمام المواطنين وإعداد تقارير بالموقف لاتخاذ اللازم، فضلًا عن تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة علي المنشآت التموينية للتحقق من جودة السلع المعروضة والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.

محافظ المنوفية تخليدا اسماء الشهداء تخصيص أراضي لعمل وحده إسعاف ووحده اجتماعيه تنفيذي المنوفية إطلاق اسماء الشهداء على المدارس

مواد متعلقة

محافظ المنوفية: 100 ألف جنيه لكل متوفى من ضحايا "معدية أبو غالب"

محافظ المنوفية يعزي أسر ضحايا حادث معدية أبو غالب

مديرية أمن المنوفية تنظم حملة للتبرع بالدم

الأكثر قراءة

مصر تجبر إسرائيل على العودة للمفاوضات.. وانصياع نتنياهو لـ"مقترح القاهرة"

عاجل| "العدل الدولية" تحضر القرار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتظر "صدمة" جديدة غدًا

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

توقيع ديانج للزمالك وتعاقد الأهلي مع ظهير إنبي.. "الليثي" يكشف الحقيقة

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

لواء. محسن الفحام

.. ويستمر مسلسل الأكاذيب

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

جلال حمام

إسرائيل تكذب.. ونتنياهو يتعلل

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)

اليوم 230 للعدوان.. عشرات الشهداء فى رفح والنصيرات وغزة

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح