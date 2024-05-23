الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الشرقية للدخان" توقع خطاب نوايا مع فيليب موريس بعد استحواذ الأخيرة

فيليب موريس
فيليب موريس

قالت شركة الشرقية - ايسترن كومباني، إنها وقعت على خطاب نوايا غير حصري مع شركة فيليب موريس العالمية، يتضمن البحث عن مجالات استراتيجية محتملة من أجل تعاون مشترك طويل الأجل.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الخميس، أن التعاون يتضمن مجالات التكوولوجيا والتصنيع والابتكار بما في ذلك منتجات التبغ المسخن تمهيدًا إلى الانتقال إلى مستقبل خالي من الدخان في مصر.

وأعلنت فيليب موريس إنترناشيونال، أمس الأربعاء، استحواذها على حصة أقلية غير مباشرة 14.7% في الشركة الشرقية إيسترن كومباني.

وأوضحت ايسترن كومباني، في بيان اليوم الخميس، أن غلوبال للاستثمارات القابضة التي تمتلك 30% من رأسمال الشركة، وهي مملوكة بنسبة 100% من قبل شركة يو كي مصر للاستثمارات القابضة المحدودة -بريطانية- التي كانت تمتلكها بنسبة 100% شركة روبي فانتشورز -إماراتية- أخطرت بتغير ملكية شركة يو كي مصر للاستثمارات القابضة لتصبح مملوكة بنسبة 51% من قبل شركة روبي فانتشورز و49% من قبل شركة فيليب موريس -سويسرية-.

وبناءً عليه أصبحت فيليب موريس تمتلك حصة أقلة غير مباشرة نسبتها 14.7% من "ايسترن كومباني.

وفي إطار هذا الاستحواذ، تسعى شركة فيليب موريس إنترناشيونال والشركة الشرقية إلى بحث، على أساس غير حصري، المجالات الإستراتيجية المحتملة للتعاون المتبادل طويل الأمد، وذلك في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والابتكار، ومن ضمنها منتجات التبغ المسخن، بحسب بيان صحفي.

وأفاد فريد دي وايلد، رئيس الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا ودول الكومنولث، "نحن نتطلع إلى بحث مجالات التعاون المحتملة مع الشركة الشرقية، بما في ذلك الفرص المتاحة لتقديم خيارات أفضل من السجائر إلى المدخنين البالغين في مصر".

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