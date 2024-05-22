فيليب موريس تستحوذ على حصة 14.7% من أسهم "الشرقية للدخان"

أعلنت شركة فيليب موريس إنترناشيونال، الأربعاء، استحواذها على حصة أقلية غير مباشرة (14.7%) من الشركة الشرقية إيسترن كومباني وهى أكبر شركة لتصنيع السجائر في مصر، وتقدم أيضًا منتجات أخرى من ضمنها السيجار وتبغ الغليون.

وقالت الشركة في بيان اليوم: "في إطار هذا الاستحواذ، تسعى شركة فيليب موريس إنترناشيونال والشركة الشرقية إلى بحث، على أساس غير حصري، المجالات الاستراتيجية المحتملة للتعاون المتبادل طويل الأمد، وذلك في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والابتكار ومن ضمنها منتجات التبغ المسخن، الأمر الذي من شأنه تمهيد الطريق نحو مستقبل خالٍ من الدخان في مصر.

وقال فريد دي وايلد، رئيس الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا ودول الكومنولث: نحن نتطلع إلى بحث مجالات التعاون المحتملة مع الشركة الشرقية بما في ذلك الفرص المتاحة لتقديم خيارات أفضل من السجائر إلى المدخنين البالغين في مصر.