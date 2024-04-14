الأحد 14 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

ننشر أسعار سجائر الشرقية للدخان عقب الزيادة الجديدة

سجائر
سجائر

تنشر الدستور أسعار السجائر الجديدة عقب إعلان  الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» قائمة أسعار السجائر الجديدة تنفيذًا الأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 14 / 4 / 2014.


وكانت وزارة المالية قد وافقت على زيادة الحد الأقصى للشرائح الضريبية للسجائر بالحد الأقصى للزيادة المقررة سنويا 12%، وفق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة. 

تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة على السجائر والتبغ

وكان مجلس النواب قد أقر تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة على السجائر والتبغ في أكتوبر الماضي، يسمح بتعديل الشرائح السعرية للسجائر بواقع 12% سنويًا، لمدة 5 سنوات، حتى تستطيع الشركات تحريك أسعار السجائر دون طلب من البرلمان لتعديل أسعار الشرائح.

في ضوء تلك التعديلات، ستحصل 4.5 جنيه ضريبة على على كل علبة سجائر بالشريحة الأولى التي لا تزيد قيمتها عن 34.72 جنيه بدلا من 31 جنيها سابقًا.

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