الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ختام البرنامج التدريبى لتنمية المهارات الإعلامية لعلماء البحوث الزراعية

البحوث الزراعية
البحوث الزراعية

اختتم البرنامج التدريبي لتنمية المهارات الإعلامية لعلماء البحوث الزراعية الذي نفذته قناة مصر الزراعية.

جاء ذلك في إطار سعي  وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لبناء وتنمية مهارات التواصل الإعلامي للباحثين والعلماء بمركز البحوث الزراعية للقيام بدورهم في القطاع الزراعي وخصوصًا مجال الإرشاد الزراعي باستخدام الوسائل الحديثة، وتنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة وتعليمات ورعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت إشراف الدكتورعلاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي والمشرف العام على قناة مصر الزراعية.

ختام البرنامج التدريبي لتنمية المهارات

وصرح الدكتورمصطفى عمارة المتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن، بأن البرنامج استهدف تأهيل الباحثين والعلماء بمركز البحوث الزراعية، ودعم مهاراتهم وقدراتهم العلمية والبحثية في المجالات المختلفة بما يمكّنهم من أداء دورهم بشكل أفضل يحقق أهداف المركز ورسالته؛ وذلك في إطار اهتمام إدارة المركز بالتدريب والتأهيل العلمي للكوادر البحثية المتميزة.

وقال "عمارة" إن ‏برنامج التدريب الذي نظمته ونفذته قناة مصر الزراعية، تحت إدارة الدكتور خالد فتح الله رئيس معهد الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو والمدير التنفيذي للقناة، قد حاضر وشارك فيه نخبة متميزة من المدربين من الإعلاميين الخبراء والمتخصصين، وتتضمن مجموعة من اللقاءات العلمية المتميزة وورش العمل التي تعقد يوميًا بنهاية اليوم التدريبي.

وفي ذات السياق، قال "عمارة" إن أهداف التدريب تضمن تطبيقات عملية على إنتاج المحتوى الإعلامي والرسائل الإرشادية للفلاح لضمان فعالية المعاملات الزراعية التي تتم لكل المزروعات بما يحقق زيادة في الإنتاجية وضمان الاستغلال الأمثل للموارد، كما أضاف أن هذه الدورة تهدف إلى تنمية معارف واتجاهات وقدرات ومهارات الباحثين والعلماء بمركز البحوث الزراعية وتدريبهم على وسائل وأشكال الاتصال المستخدمة فيها، بما يشمل مهارات وفنون الإعلام من اكتساب مهارات التخطيط العلمى للحملات الإعلامية بمراحلها المختلفة، وعقد المقابلات الإعلامية والصحفية.

وفي نهاية البرنامج التدريبي، أشاد المتدربون بالمستوى المهاري العالي للمدربين والمحاضرين الذين شاركوا في التدريب، وأن المعلومات والمهارات التي حصلوا عليها ستدعمهم في تأدية مهامهم وتفعيل دورهم في الإرشاد الزراعي، بما يحقق أهداف التنمية وتطبيق النتائج البحثية على أرض الواقع.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية خالد فتح الله رئيس معهد الاذاعة والتلفزيون زيادة في الإنتاجية

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