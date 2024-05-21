مصر تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في زراعة القطن هذا العام.. 159 ألف فدان حتى الآن

أعلن الدكتور وليد يحي، وكيل معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع ملحوظ في مساحات زراعة القطن في مصر هذا العام، حيث وصلت المساحة المنزرعة حتى الآن إلى 159 ألف و 961 فدانًا، وذلك من إجمالي المساحة المستهدفة البالغة 319 ألف و 100 فدان، أي ما يعادل 50%.

تفاصيل المساحات المزروعة

تم زراعة 40 ألف و 372 فدانًا، بنسبة 81.6% من المساحة المستهدفة بالوجه القبلي، أما الوجه البحري فتم زراعة 119 ألف و 319 فدانًا، بنسبة 44.3% من المساحة المستهدفة.

أصناف القطن المزروعة

وأضاف “يحيي” في تصريحات خاصة لـ الدستور، أنه تم زراعة ٣٩ فدان في وجة قبلي من أصناف قطن جيزة ٩٥، كما تم زراعة ٦٨٦ ألف فدان بوجة قبلي من أصناف اقطان جيزة ٩٨، فيما تم وزارة اقطان وجة بحري مساحة ٦٧٣ فدان من أصناف اقطان جيزة ٩٢ و٧٧٤١ فدان باقطان جيزة ٨٦و٩٤الف و٨٥٠فدان باقطان جيزة ٩٤ بالوجه البحري بينما تم زراعة ٣٢٢٥ فدان بأصناف اقطان جيزة ٩٦ بالوجه البحري،كما تم زراعة ١٢الف و٨٣٠ فدان باقطان جيزة ٩٧ بالوجه البحري.

وأوضح وكيل معهد القطن أن الأصناف التي سيتم زراعتها هذا العام هي أصناف جيزة ٩٥ وجيزة ٩٨ وستم زراعتها في بني سويف والفيوم والمنيا بينما جيزة ٩٨ سيتم زراعتها في محافظات سوهاج والوادي الجديد وقنا والاقصر، في حين سيتم زراعة في الوجه البحري جيزة ٩٢ ويزرع في محافظة دمياط والصرف جيزة ٨٦ ويزرع في محافظة الإسكندرية والنوبارية والبحيرة وصنف جيزة ٩٧ ويزرع في محافظتي القليوبية والغربية باستثناء مركز المحلة في الغربية كما تزرع في شبراخيت والرحمانية بمحافظة البحيرة بالإضافة إلى بالإضافة إلى ٤ مراكز في الشرقية باجمالي ٢٠الف فدان.

مساحات القطن

وأضاف في تصريحاته أن زراعات القطن وحالة الانبات بحالة جيدة، وأن إجمالي المساحات التي تم زراعتها في محافظات الوجة القبلي بلغت ٤٠الف و٣٧٢ فدان بنسبة ٨١،٦ % من المساحة المستهدفة ومستهدف زراعة ٤٩ ألف و٤٨٧ فدان بينما ماتم زراعته في محافظات الوجة البحري ١١٩الف و٣١٩ فدان بنسبة ٤٤،٣% من المستهدف هذا العام .