الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في زراعة القطن هذا العام.. 159 ألف فدان حتى الآن

زراعات القطن
زراعات القطن

أعلن الدكتور وليد يحي، وكيل معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع ملحوظ في مساحات زراعة القطن في مصر هذا العام، حيث وصلت المساحة المنزرعة حتى الآن إلى 159 ألف و 961 فدانًا، وذلك من إجمالي المساحة المستهدفة البالغة 319 ألف و 100 فدان، أي ما يعادل 50%.

تفاصيل المساحات المزروعة

تم زراعة 40 ألف و 372 فدانًا، بنسبة 81.6% من المساحة المستهدفة بالوجه القبلي، أما الوجه البحري فتم زراعة 119 ألف و 319 فدانًا، بنسبة 44.3% من المساحة المستهدفة.

أصناف القطن المزروعة

وأضاف “يحيي” في تصريحات خاصة لـ الدستور،  أنه تم زراعة ٣٩ فدان في وجة قبلي من أصناف قطن جيزة ٩٥، كما تم زراعة ٦٨٦ ألف فدان بوجة قبلي من أصناف اقطان جيزة ٩٨، فيما تم وزارة اقطان وجة بحري  مساحة ٦٧٣ فدان من أصناف اقطان جيزة ٩٢ و٧٧٤١ فدان باقطان جيزة ٨٦و٩٤الف و٨٥٠فدان باقطان جيزة ٩٤ بالوجه البحري بينما تم زراعة ٣٢٢٥ فدان بأصناف اقطان جيزة ٩٦ بالوجه البحري،كما تم زراعة ١٢الف و٨٣٠ فدان باقطان جيزة ٩٧ بالوجه البحري.

وأوضح وكيل معهد القطن أن الأصناف التي سيتم زراعتها هذا العام هي أصناف جيزة ٩٥ وجيزة ٩٨ وستم زراعتها في بني سويف والفيوم والمنيا بينما جيزة ٩٨ سيتم زراعتها في محافظات سوهاج والوادي الجديد وقنا والاقصر، في حين سيتم زراعة في الوجه البحري جيزة ٩٢ ويزرع في محافظة دمياط والصرف جيزة ٨٦ ويزرع في محافظة الإسكندرية والنوبارية والبحيرة وصنف جيزة ٩٧ ويزرع في محافظتي القليوبية والغربية باستثناء مركز المحلة في الغربية كما تزرع في شبراخيت والرحمانية بمحافظة البحيرة بالإضافة إلى بالإضافة إلى ٤ مراكز في الشرقية باجمالي ٢٠الف فدان.

مساحات القطن

وأضاف في تصريحاته أن زراعات القطن وحالة الانبات بحالة جيدة، وأن  إجمالي المساحات التي تم زراعتها في محافظات الوجة القبلي بلغت ٤٠الف و٣٧٢ فدان بنسبة  ٨١،٦ % من المساحة المستهدفة ومستهدف زراعة ٤٩ ألف و٤٨٧ فدان بينما ماتم زراعته في محافظات الوجة البحري ١١٩الف و٣١٩ فدان بنسبة ٤٤،٣% من المستهدف هذا العام  .

-الزراعة مساحات القطن تقترب منتخب ايران الف فدان تحقيق روسيا المستهدف هذا

مواد متعلقة

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الأحد 28-4-2024

خطبة الجمعة اليوم 14 أبريل 2024

ملفات الولاية الجديدة.. مشروعات كبرى لتحسين المعيشة وخفض الفقر وتأمين الغذاء

رسميًا.. تحديد مناطق زراعة أصناف القطن موسم 2024

برئاسة مدبولِى.. المجلس الأعلى للطاقة يعتمد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين مُنخفض الكربون

أراضي الساحل الشمالي قبلة عالمية للمستثمرين.. كيف نحجت الدولة في تحقيق ذلك؟

أكبر حزمة اجتماعية.. سياسيون وبرلمانيون يعلقون على قرارات الرئيس السيسى التاريخية

"التضامن" تكشف مبادرات الوزارة لدعم الأسر الأولى بالرعاية

الأكثر قراءة

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

أسعار الأضاحي في مصر 2024.. الأبقار والماغز والأغنام بكام

عاجل|سقوط سيارة "ميكروباص" محملة بالركاب من معدية أبوغالب

تداول امتحان الجبر للشهادة الإعدادية بالقاهرة عبر "تليجرام"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 228 للعدوان..الاحتلال يكثف غاراته فى شمال وجنوب غزة ويرتكب مجازر مروعة

عشرات المحتجين على حكومة الاحتلال يغلقون طريقا رئيسيا في القدس

ضربة كبرى لإسرائيل.. ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو؟