أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 23 مايو 2024

تشهد أسعار مواد البناء استقرار ملحوظ في معاملات السوق العمراني من الشركات الأكثر تداولًا وانتشارًا وعلى رأسهم شركة حديد عز.

ننشر في التقرير التالي اسعار مواد البناء وسعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 23 مايو 2024 وهي الأسعار المتداولة لشهرين على التوالي.

سعر الحديد اليوم في مصر

استقر سعر حديد بشاى عند 41،000 جنيه

استقر سعر حديد العتال عند 39،000 جنيه

استقر سعر حديد المعادى عند 38،000 جنيه

استقر سعر حديد الكومى عند 38،000 جنيه

استقر سعر حديد المراكبى عند 41،000 جنيه

استقر سعر حديد عطيه عند 38،500 جنيه

استقر سعر حديد العشري عند 37،500 جنيه

استقر سعر حديد الجيوشي عند 39،000 جنيه

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 38،000 جنيه

استقر سعر حديد بيانكو عند 38،000 جنيه

استقر سعر حديد حديد المصريين عند 41،000 جنيه

استقر سعر حديد سرحان عند 38،000 جنيه



سعر حديد عز اليوم

لم يختلف الحال كثيرًا بالنسبة لسعر حديد عز حيث استقر عند 42،000 جنيه

سعر الأسمنت اليوم في مصر

استقر سعر أسمنت المعلم 1،970 جنيه

استقر سعر اسمنت السهم 1،940 جنيه

استقر سعر أسمنت الفهد 1،920 جنيه

استقر سعر أسمنت وادي النيل 1،930 جنيه

استقر سعر العسكري بني سويف 1،950 جنيه

استقر سعر أسمنت المسلح 2،000 جنيه

استقر سعر اسمنت جنوب الوادي 1،930 جنيه

استقر سعر أسمنت المخصوص 1،950 جنيه

استقر سعر أسمنت السويس 1،990 جنيه

استقر سعر أسمنت السويدي 2،100 جنيه

استقر سعر أسمنت العسكري 1،950 جنيه

استقر سعر أسمنت النصر 1،920 جنيه

استقر سعر أسمنت سيناء 42.5 1،920 جنيه

استقر سعر أسمنت حلوان 1،980 جنيه

استقر سعر أسمنت المنيا 2،000 جنيه

استقر سعر أسمنت المهندس 2،100 جنيه

استقر سعر أسمنت تايتان 2،030 جنيه

استقر سعر أسمنت المصري 2،000 جنيه

استقر سعر أسمنت الممتاز 2،100 جنيه

استقر سعر أسمنت التعمير 2،030 جنيه

استقر سعر أسمنت الصعيد 1،990 جنيه

استقر سعر أسمنت أسيوط 2،150 جنيه

استقر سعر أسمنت المصريين 2،060 جنيه

استقر سعر أسمنت العامرية عادة 2،195 جنيه

استقر سعر أسمنت البرج 2،210 جنيه

استقر سعر أسمنت الماكس 2،260 جنيه

استقر سعر أسمنت النهضة 2،270 جنيه

استقر سعر أسمنت أسوان 2،180 جنيه

استقر سعر أسمنت السد العالي 2،170 جنيه

استقر سعر أسمنت قنا 2،310 جنيه