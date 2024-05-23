أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 23 مايو 2024
تشهد أسعار مواد البناء استقرار ملحوظ في معاملات السوق العمراني من الشركات الأكثر تداولًا وانتشارًا وعلى رأسهم شركة حديد عز.
ننشر في التقرير التالي اسعار مواد البناء وسعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 23 مايو 2024 وهي الأسعار المتداولة لشهرين على التوالي.
سعر الحديد اليوم في مصر
استقر سعر حديد بشاى عند 41،000 جنيه
استقر سعر حديد العتال عند 39،000 جنيه
استقر سعر حديد المعادى عند 38،000 جنيه
استقر سعر حديد الكومى عند 38،000 جنيه
استقر سعر حديد المراكبى عند 41،000 جنيه
استقر سعر حديد عطيه عند 38،500 جنيه
استقر سعر حديد العشري عند 37،500 جنيه
استقر سعر حديد الجيوشي عند 39،000 جنيه
استقر سعر حديد مصر ستيل عند 38،000 جنيه
استقر سعر حديد بيانكو عند 38،000 جنيه
استقر سعر حديد حديد المصريين عند 41،000 جنيه
استقر سعر حديد سرحان عند 38،000 جنيه
سعر حديد عز اليوم
لم يختلف الحال كثيرًا بالنسبة لسعر حديد عز حيث استقر عند 42،000 جنيه
سعر الأسمنت اليوم في مصر
استقر سعر أسمنت المعلم 1،970 جنيه
استقر سعر اسمنت السهم 1،940 جنيه
استقر سعر أسمنت الفهد 1،920 جنيه
استقر سعر أسمنت وادي النيل 1،930 جنيه
استقر سعر العسكري بني سويف 1،950 جنيه
استقر سعر أسمنت المسلح 2،000 جنيه
استقر سعر اسمنت جنوب الوادي 1،930 جنيه
استقر سعر أسمنت المخصوص 1،950 جنيه
استقر سعر أسمنت السويس 1،990 جنيه
استقر سعر أسمنت السويدي 2،100 جنيه
استقر سعر أسمنت العسكري 1،950 جنيه
استقر سعر أسمنت النصر 1،920 جنيه
استقر سعر أسمنت سيناء 42.5 1،920 جنيه
استقر سعر أسمنت حلوان 1،980 جنيه
استقر سعر أسمنت المنيا 2،000 جنيه
استقر سعر أسمنت المهندس 2،100 جنيه
استقر سعر أسمنت تايتان 2،030 جنيه
استقر سعر أسمنت المصري 2،000 جنيه
استقر سعر أسمنت الممتاز 2،100 جنيه
استقر سعر أسمنت التعمير 2،030 جنيه
استقر سعر أسمنت الصعيد 1،990 جنيه
استقر سعر أسمنت أسيوط 2،150 جنيه
استقر سعر أسمنت المصريين 2،060 جنيه
استقر سعر أسمنت العامرية عادة 2،195 جنيه
استقر سعر أسمنت البرج 2،210 جنيه
استقر سعر أسمنت الماكس 2،260 جنيه
استقر سعر أسمنت النهضة 2،270 جنيه
استقر سعر أسمنت أسوان 2،180 جنيه
استقر سعر أسمنت السد العالي 2،170 جنيه
استقر سعر أسمنت قنا 2،310 جنيه