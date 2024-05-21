سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2024/5/21

يحرص المقاولون على معرفة أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 21 /5 /2024 عبر جوجل، حيث ثبتت أسعار الحديد اليوم، وبلغ سعر طن حديد عز بسوق مواد البناء قيمة 42031.82 جنيه، بعد أن سجل أمس الإثنين ارتفاعًا بقيمة 1187 جنيهًا للطن الواحد، بينما استقرت أسعار الحديد اليوم بالمصانع والشركات الأخرى.

الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 21 /5 /2024

ويستعرض "الدستور" آخر تحديثات لأسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء وفقًا لبوابة الأسعار.

سعر الحديد اليوم

استقرت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء في الكثير من الشركات والمصانع وذلك عند أسعاره الأخيرة.

حيث وصل سعر حديد السويس اليوم الثلاثاء قيمة 41400 جنيه.

فيما سجل الجيوشي للصلب اليوم حوالي 38600 جنيه.

كما استقر حديد المراكبي اليوم الثلاثاء 38400 جنيه.

سعر حديد عز اليوم

استقر حديد عز اليوم الثلاثاء بنحو مبلغ 42031.82 جنيه للطن الواحد، بارتفاع بلغ: 1187.38 جنيه.

ووصل سعر حديد مصر بشاي مبلغ 41100 جنيه.

كما استقر اليوم الثلاثاء سعر طن الحديد الاستثماري قيمة 39728.07 جنيه.

وسجلت أسعار الأسمنت استقرار اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024، حيث أن وصل سعر الطن في الأسواق لقيمة 2166 جنيها.

سعر الاسمنت اليوم الثلاثاء

استقر سعر الأسمنت الرمادي اليوم الثلاثاء 2166 جنيهًا للطن.

وسجل اليوم الثلاثاء سعر الأسمنت السويدي 2100 جنيه للطن الواحد.

فيما جاء سعر أسمنت جنوب الوادي اليوم الثلاثاء قيمة 1940 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت وادي النيل اليوم الثلاثاء 1950 جنيهًا للطن

كما استقر اليوم الثلاثاء سعر أسمنت النصر 1920 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت العسكري مبلغ 1950 جنيهًا للطن.

حيث بلغ سعر أسمنت بني سويف قيمة 1950 جنيهًا للطن.

سعر طن الأسمنت حلوان اليوم الثلاثاء 2020 جنيهًا للطن.