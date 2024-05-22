"الزراعة" تستعرض جهود المركزية لمكافحة الآفات فى وقاية المحاصيل من دودة الحشد الخريفية

قال دكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، إن عقيدة الإدراة تعتمد على أنه لا أمان لآفة بصفة عامة- خصوصا- دودة الحشد الخريفية وأن الإدراة المركزية لمكافحة الآفات والإدارات التابعة لها تقوم بمتابعة جميع الآفات في مديريات الزراعة المختلفة وعلى جميع المحاصيل- خصوصا- المحاصيل الإستراتيجية، كما أنها تقوم بمتابعة مهندسي المكافحة بالمديريات المختلفة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، واستصلاح الأراضي بتكثيف المتابعة الميدانية للمحاصيل الاستراتيجية لوقايتها من الآفات الزراعية وخاصة من دودة الحشد الخريفية، والتي تهدد العديد من الحاصلات الزراعية خصوصًا محصول الذرة الشامية وفي إطار الاستعدادات لموسم زراعة الذرة الشامية هذا العام.

وأضاف أنه خلال العام الماضي لم تتعد مظاهر الإصابة بدودة الحشد الخريفية 7% دون حدوث أي إضرار أو خسائر بالمحصول ونظرا لأنها من الآفات الوافدة فإنه قد تغير من سلوكها وأنماطها البيولوجية- خصوصا- في ظل التغيرات المناخية المتطرفة لذلك فإنه تتم متابعتها هذا الموسم عن كثب في ظل استراتيجية تعتمد على مجموعة من النقاط التنفيذية.



مكافحة الآفات في وقاية المحاصيل من دودة الحشد الخريفية

1- مراجعة الخريطة الزمنية والمكانية لظهور دودة الحشد الخريفية في الأعوام الماضية للتتبع ظهور الآفة في هذه الأماكن خلال هذا العام خصوصًا الزراعات المبكرة.

2- التوجيهات لمهندسي المكافحة بالمديريات المختلفة بضرورة المرور الدوري على الزراعات وفحصها جيدًا والتوجيه بالعلاج حال ظهور أي إصابة بدودة الحشد الخريفية.

3- متابعة أعمال مكافحة المديريات من خلال لجان مرور الإدارات التابعة للإدارة المركزية للمكافحة.

4- تفعيل الانذار المبكر بفحص المصائد والفحص الحقلي.

5- توفير المبيدات المستخدمة لمكافحة دودة الحشد الخريفية بالإدارات الزراعية.

6- الإرشاد والتدريب للمزارعين على كيفية الفحص والمتابعة والمكافحة بالتعاون مع الجهات المختلفة.

7- عمل مجموعة من الزيارات الميدانية ومراجعة إجراءات المكافحة مع مهندسي المكافحة بالمديريات.

8- التشديد على تكثيف الحملات المرورية على زراعات الذرة.

فيما أوضح "رزق" أن هناك دورا هاما جدًا للمزارعين أنفسهم لأنهم الأقرب إلي حقولهم بمداومة الفحص والمرور في زراعتهم والتوجه إلى أقرب جمعية زراعية أو إدارة زراعية؛ لإرشادهم علي أعمال المكافحة وتوفير المبيدات وأن مكافحة الآفة في فترة الزراعة الأولي مهم لتقليل الامتداد وتخفيض الحمل البشري للآفة باقي الموسم، وعلى المزارعين أن يقوم بعمليات المكافحة دون خوف أو هلع فإن أتباع أعمال المكافحة الصحيحة من عمليات بلعمه للنبات، والحصول على المبيد الموصي به، والرش آخر اليوم بعد غروب الشمس متابعة النباتات بعد الرش يعمل علي التخلص من هذه الآفة.