وزير الزراعة يتابع منظومة نقل وحوكمة الأسمدة وتوفيرها

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا لمتابعة منظومة حوكمة ونقل الاسمدة بحضور رؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية، وشركات نقل الأسمدة وقيادات الوزارة المعنية وشركة البنك الزراعي.

واكد القصير خلال الاجتماع أن الدولة تبذل جهود كبيرة في ملف الأسمدة مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق من أجل توفير الاسمدة للمزارعين في الوقت المناسب خلال موسم الزراعة

كما وجه بضرورة مراجعة برامج شحن الاسمدة على مستوى الجمهورية لمواجهة اي مشكلات والعمل على حلها فورا مع ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق مزيد من الحوكمة، مشيرا الى جهود الوزارة بتنفيذ منظومة حوكمة تداول الأسمدة والتي تضمن وصولها من المصانع إلى الجمعيات ومتابعة أعمال الصرف وعدم التلاعب أو التهريب وبالتالي نضمن وصول دعم الاسمدة لمستحقيه الحقيقيين.



وأضاف وزير الزراعة أن الاجتماع اليوم يأتي قبل ذروة بداية تسميد المحاصيل الاستراتيجية والصيفية خلال الشهر القادم بهدف تلافى أي مشكلات قبل حدوثها لذلك فإن الأمر يتطلب من جميع أعضاء منظومة الأسمدة بذل قصارى جهدهم سواء الجمعيات أو الشركات وكذلك قيادات الوزارة المعنية.



وزير الزراعة وجّه بمحاسبة المقصرين في أداء عملهم وتقاعسهم عن صرف الاسمدة في مواعيدها المقررة مشددا في الوقت نفسه على المتابعة الدائمة لمنظومة استخراج كارت الفلاح لتسهيل إجراءات صرف الأسمدة للمزارعين.

وكان أعلن د عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية تجديد الاعتماد الدولي ISO 27001:2022 لأمن وسرية المعلومات للمتحف المصري المرجعي للحشرات بقسم بحوث الحصر والتصنيف بمعهد بحوث وقاية النباتات للسنة الثانية على التوالي، ولأول مرة اعتماد معمل التصنيف المرئي الدقيق بذات المواصفة وفقًا لتوصية لجان المراجعة الدولية من المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك) بالاشتراك مع شركة أكسنت الإنجليزية التي أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمعهد.