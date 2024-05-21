الزراعة: وقاية النباتات يجدد اعتماد المتحف المصري المرجعي للحشرات

وأعلن الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، عن تجديد الاعتماد الدولي ISO 27001:2022 لأمان وسرية المعلومات للمتحف المصري المرجعي للحشرات، التابع لقسم بحوث الحصر والتصنيف بمعهد بحوث وقاية النباتات، للسنة الثانية على التوالي. كما تم الإعلان عن اعتماد معمل التصنيف المرئي الدقيق بنفس المواصفة لأول مرة، وفقًا لتوصية لجان المراجعة الدولية من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، بالتعاون مع شركة أكسنت الإنجليزية، وانتهت الشركة من زيارة لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمعهد.

من جانبه، صرح الدكتور أحمد عبدالمجيد، مدير معهد وقاية النباتات، بأن هذه المواصفة تعد أداة قوية لوضع إجراءات تشغيل دقيقة ومحكمة للمتحف، تضمن سرية ودقة المعلومات، وتحتوي على إدارة للمخاطر لحفظ الأصول والمحتويات وحمايتها من التهديدات الداخلية والخارجية، وذلك بغرض استفادة من نقاط القوة وحفظ سرية ودقة المعلومات لجميع الأطراف المعنية ذات الصلة بالمتحف. كما يتضمن ذلك الالتزام بالمراقبة المستمرة لأنظمة التحكم وتطويرها، والتحسين المستمر لرفع كفاءة جميع العاملين، وإجراء مراجعات دورية ومستمرة لتقييم فاعلية الإجراءات الأمنية المتبعة. ويؤكد تجديد اعتماد ISO 27001:2022 على التزام المعهد بتطبيق بنود المواصفة.

وفي السياق، أشار عبدالمجيد لأهمية المتحف المصري المرجعي للحشرات كأول جهة بحثية في الشرق الأوسط وافريقيا تحصل على هذه المواصفة، فهو يحتوي علي أكثر من 150.000 عينة حشرية تمثل 6000 نوع تم جمعها بأيدي علماء العالم من مناطق مختلفة على أرض مصر.

كما يعتبر المتحف بمثابة المرجع لتأكيد الاسم العلمي الصحيح للحشرات وما يزيد من أهميته العلمية هو وجود الانماط Types والأنماط الوحيدة Holotypes والأنماط المثيلة Syntypes والأنماط المشروحة، لذلك فالمتحف ثروة علمية عالمية وجزء لا يتجزأ من التراث الحشري العالمي. ونوه عن اهمية اعتماد معمل التصنيف المرئي الدقيق الذي تم افتتاحه بعد تجهيزه بأحدث الأجهزة العلمية عالية الدقة فى الفحص والتصوير للعينات الحشرية لخدمة البحث العلمي وان يكون داعما للمتحف المصرى المرجعى للحشرات.

وقدم عبد المجيد الشكر للدكتورة نيفين صبحي مستشار الجودة بمركز البحوث الزراعية لما بذلته من جهد كبير، كما أعرب عن امتنانه وتقديره للجهود الكبيرة المتميزة التى تقوم بها الدكتورة فرحة حسني مدير إدارة الجودة بالمعهد للحصول على هذا الاعتماد وفريق الجودة المعاون لها كما تقدم بالتهنئة إلى جميع العاملين بقسم بحوث الحصر والتصنيف برئاسة الدكتور أيمن محيي الدين رئيس القسم ولجميع العاملين بالمعهد لأداءهم المتميز للحفاظ على أنظمة الجودة والتحسين المستمر فى ظل مؤسسة عريقة تسعى للريادة والتميز في مختلف الأصعدة والمجالات، كما تقدم بجزيل الشكر الي الدكتور سيد ابو شادي والدكتورة سمر عبد العزيز من المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك) بشركة اكسنت.