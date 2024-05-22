الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس هيئة النيابة الإدارية يكرم أعضاء إدارة التفتيش القضائي

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

شهد المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء احتفالية "تكريم قيادات وأعضاء إدارة التفتيش القضائي".

جاء ذلك بحضور المستشارين عبد الناصر خطاب، والمستشار أحمد عبد اللطيف، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتورمحمد أبو ضيف باشا - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور عبد الله قنديل - مدير المكتب الفنى لرئيس الهيئة للتحقيقات، والمستشار أيمن النَحَّال - مدير وحدة شئون الديوان العام، والمستشار  أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار محمود سمير خلف الله - مدير وحدة التحول الرقمي.

وقد استهلت مراسم الحفل بكلمة المستشار  فوزي عمر- وكيل إدارة التفتيش القضائي ورئيس قسم التقارير والإحصائيات، على توجيه الشكر للمستشار حافظ عباس رئيس الهيئة لدعمه المتواصل لأعضاء إدارة التفتيش القضائي؛ وحثّه الأعضاء على الاستمرار في بذل الجهد، مؤكدًا في ختام كلمته على أهمية الحفاظ على هذا الأداء المتميز لكافة الأعضاء.

كما ألقى كل من المستشار إبراهيم عيسي – رئيس قسم الفحوص والتحقيقات بإدارة التفتيش القضائي، واالمستشار محمود علي السقا - عضو إدارة التفتيش، كلمة رحبا فيها المستشار  حافظ عباس - رئيس الهيئة، وقدما له الشكر بالنيابة عن سائر أعضاء الإدارة، لدعمه اللامحدود لإدارة التفتيش القضائي طوال فترة رئاسته لهيئة النيابة الإدارية.

كما تفضل المستشار حافظ عباس- رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإلقاء كلمة حرص فيها على توجيه الشكر لكافة السيدات والسادة المستشارين المفتشين بإدارة التفتيش القضائي على ما بذلوه من جهد جبار وعمل متواصل خلال العام الماضي لمتابعة كافة جهات العمل بالنيابة الإدارية وحثها وتوجيهها المستمر؛ بما كان من شأنه أن تؤدي النيابة الإدارية الدور المنوط بها داخل منظومة العدالة المصرية من خلال تحقيقات وافية وتصرف قضائي سائغ وصولًا للعدالة الناجزة، وأكد سيادته على أهمية استمرار الأداء بذات المنوال؛ بما يسهم في تمكين النيابة الإدارية لأداء رسالتها السامية ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتكريس دعائم دولة القانون.

وقد تفضل المستشار عادل شاهين - مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار فوزي عمر - وكيل الإدارة، بإهداء المستشار  حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، درع إدارة التفتيش القضائي التذكاري.

وعقب ذلك تفضل المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية بتكريم قيادات وأعضاء إدارة التفتيش القضائي وإهدائهم درع النيابة التذكاري.

2
2
3
3
4
4
4a2f4552-279f-4ec7-8f01-b8da0a03669a
4a2f4552-279f-4ec7-8f01-b8da0a03669a
رئيس هيئة النيابة الادارية تكريم قيادات وأعضاء إدارة التفتيش القضائي احتفالية لمجلس الأعلى للنيابة الإدارية

مواد متعلقة

قرار عاجل من النيابة الإدارية بشأن حادث معدية أبوغالب

تسليم شهادات ختام 3 دورات تدريبية في هيئة النيابة الإدارية

رئيس النيابة الإدارية يفتتح منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة بالزقازيق

الأكثر قراءة

عاجل.. مصدر رفيع المستوى: مصر لن تسمح بتحقيق المطامع الإسرائيلية فى فلسطين على حسابها

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

لرفض المتهم ممارسة الشذوذ.. شاب ينهى حياة ممرض فى الجيزة

التحقيق فى مقتل مدرس بالرصاص داخل سنتر تعليمى بالمطرية

موعد انكسار الموجة الحارة وحالة الطقس خلال الأيام المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

جلال حمام

إسرائيل تكذب.. ونتنياهو يتعلل

عبد الرحيم طايع

لو لم تجد دورًا جديدًا تلعبه فهاجم القاهرة!

محمد عبدالعزيز

شركاء لا وسطاء

علي سعدة

الدور المصرى ومحاولات تهميشه

أحمد غنام

دبلوماسية مصر التى لا تنحنى أمام المؤامرات

د.كريمة الحفناوى

الملتقى اللاتينى الثالث

عبد الرحمن باشا

قرار القمة العربية بتشكيل قوات حفظ سلام فى غزة.. هل هذا فى مصلحة مصر؟

صور

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة