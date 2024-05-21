الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تسليم شهادات ختام 3 دورات تدريبية في هيئة النيابة الإدارية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شَهِدَ المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم فعَّاليات تسليم شهادات ختام عدد ثلاث دورات تدريبية تحت عنوان “تنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي والتقنيات الحديثة"، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، وبالتعاون مع وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم  برئاسة المستشارة هبة الجندي، ووحدة التحول الرقمي برئاسة المستشار محمود سمير خلف الله.

وفي كلمته، أشاد المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدور المرأة الفعَّال في النيابة الإدارية التي تَشرُف بكونها الهيئة القضائية الأعلى تمثيلًا للمرأة المصرية.

كما وجه  الشكر للقائمين على مركز التدريب القضائي، ووحدة شئون المرأة، ووحدة التحول الرقمي، مؤكدا على أهمية التدريب واكتساب المعرفة المستمرين باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء قدرات عضوات وأعضاء النيابة وصقل مهاراتهم؛ بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية في محراب العدالة.

يذكر، أن تلك الدورات التدريبية شارك فيها عدد " ٣١ " من مستشارات وعضوات النيابة الإدارية، من جميع الدرجات، عقدت إثنتين منها بمقر مركز التدريب القضائي بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة في الفترة من ١٥ حتى ١٧  إبريل ٢٠٢٤، ومن  ٢٢ حتى ٢٤ إبريل ٢٠٢٤، بينما عقدت الدورة التدريبية الثالثة بمقر مركز التدريب القضائي بمبنى رئاسة الهيئة بالسادس من أكتوبر خلال الفترة من  ١٣ حتى ١٥ مايو.

وتناولت تلك المحاضرات، التي ألقاها العميد طاهر الحنفي، مدير الدعم الفني لشبكات الاتصالات المؤمنة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عددًا من الموضوعات العملية المتنوعة المتعلقة بأساليب استخدام الحاسب الآلي وبرامج تطبيقات المكتب “Microsoft Office".

المستشار حافظ عباس هيئة النيابة الإدارية مركز التدريب القضائي النيابة الإدارية ذوي الهمم

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