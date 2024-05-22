عقد شراكة بين المتحدة و"تريد فيرز" لتنظيم معرضي Cairo ICT وCAISEC (صور)

استمرارًا لدورها في دعم صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، واحدة من كبرى الكيانات الإعلامية في المنطقة العربية توقيع عقد شراكة استراتيجية مع شركة تريد فيرز إنترناشونال للمعارض، وهى واحدة من كبرى الشركات المصرية المتخصصة في تنظيم المعارض؛ للمشاركة في تنظيم كل من النسخة الثامنة والعشرين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا (Cairo ICT) المقرر خلال الفترة من 17 - 20 نوفمبر المقبل، والنسخة الثالثة من معرض ومؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني (Caisec) المقرر عقده يومي 3 و4 يونيو المقبل.

عمرو الفقي متحدثًا خلال المؤتمر الصحفي

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لدعم نمو القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تقديم خبراتها الإعلامية لتنظيم معارض عالمية تجمع كبرى الشركات العاملة في القطاع من داخل وخارج مصر لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، وعرض أحدث الابتكارات والتقنيات التي يمكن أن تساهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني.

وبموجب عقد الشراكة تشارك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في تسويق Cairo ICT و Caisec محليًا وإقليميًا وعالميًا لجذب كبرى الشركات العاملة بقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، وتنظيم حملة إعلانية ودعوة الجهات المحلية والعالمية للمشاركة وعرض منتجاتها وإقامة شراكات، والاستفادة من الفرص الواعدة بالسوق المصري، مستهدفة أن يصبح المعرضين أكبر منصات لطرح أحدث الابتكارات والتقنيات في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقع عقد الشراكة، كل من عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز إنترناشونال للمعارض وشركة ميركوري كوميونيكاشينز خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بأحد فنادق القاهرة، بحضور لفيف من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام.

وتعليقًا على الشراكة، قال الفقي:"نجحت الشركة المتحدة على مدار السنوات الماضية في أن يصبح لديها أكبر عدد من الخدمات الإعلامية المتنوعة، ونستهدف في الفترة الحالية توفير هذه الخدمات للشركات والكيانات للمساهمة في نمو الأنشطة الاقتصادية المختلفة، منها صناعة المعارض خاصة المتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع، وتعزيز مساهمته في الناتج القومي وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب".

وأثنى عمرو الفقي على الدور الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادة د.عمرو طلعت في النهوض بقطاع التكنولوجيا، مضيفًا:"كما أن مشاركة المتحدة في تنظيم معرضي Cairo ICT و Caisec يتماشى مع رؤيتنا في العمل على استخدام أحدث التقنيات المتطورة في تعزيز تطلعاتنا في صناعة الترفيه والإعلام، وتطوير مهارات العنصر البشري، لتواكب التطور التكنولوجي في كل المجالات، وسنعمل جاهدين على أن يصبح المعرضين بداية للمشاركة في تنظيم فعاليات مماثلة في كل القطاعات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة".

من جانبه، عبر أسامة كمال عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تعد تتويجًا لمسيرة معرض Cairo ICT على مدار 28 عامًا، مؤكدًا أنه في ضوء التعاون المثمر سوف تشهد فعاليات الدورة الثامنة والعشرون المقرر انعقادها 17 – 20 نوفمبر المقبل العديد من الفعاليات المؤثرة في صياغة مستقبل التكنولوجيا في مصر والوطن العربي.

وتابع أنه لم يوافق على الشراكة الا مع كيان وطني كبير قادر على توسيع دائرة الأحداث التي تنظمها الشركتين والانطلاق نحو آفاق جديدة في بلدان أخرى في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويبدأ تفعيل الشراكة بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في تنظيم النسخة الثالثة من معرض ومؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني (Caisec 24) وهو الحدث التقني المتخصص في مجاله بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (الإيكتوا)، بمشاركة أكثر من 20 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية مصرية، وعشرات الوزارات والكيانات والشركات العربية والدولية، وأكثر من 150 متحدثًا و40 شركة عارضة و4500 زائر، يساهمون عبر 110 جلسات في تقديم كنوز معرفية نادرة في مجالات أمن المعلومات والحماية من المخاطر الرقمية والتهديدات السيبرانية.

كما تشارك "المتحدة للخدمات الإعلامية" في تنظيم مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا CAIRO ICT، والذي يعقد خلال الفترة من 17-20 نوفمبر المقبل في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وهو من أبرز ملتقيات التكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا حيث يشارك فيه نخبة من الرؤساء التنفيذيين وكبار قادة كبريات شركات التقنية والتكنولوجيا المالية والبنوك والمساكن الذكية والأمن الرقمي والألعاب الاكترونية في مصر والعالم، شاملاْ عدد من المؤتمرات المتخصصة مثل PAFIX – DSS – IntelliCities – Connecta – dotgov.