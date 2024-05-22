بعد النرويج وأيرلندا وإسبانيا.. دول أوروبية أخرى تخطط للاعتراف بالدولة الفلسطينية.. ما هى؟

اعترفت النرويج وأيرلندا وإسبانيا بالدولة الفلسطينية في خطوة تاريخية تناولتها وسائل الإعلام المحلية والعالمية، ولاقت استحسانًا وترحيبًا من جميع دول العالم التي تدعم الدولة الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي، سيمون هاريس، اليوم الأربعاء إنه تم التنسيق مع إسبانيا والنرويج، وهو يوم تاريخي ومهم بالنسبة لفلسطين.

وأشارت عدة دول أوروبية أخرى في الأسابيع الماضية إلى أنها تخطط للاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.

بلجيكا تخطط للاعتراف بفلسطين

وفي أعقاب قرارات تلك الدول، كتبت وزيرة التعاون الإنمائي البلجيكية، كارولين جينيز: "بعد النرويج وإسبانيا، يجب على بلجيكا أيضًا أن تقرر اليوم الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وتابعت: "سأطالب بهذا مرة أخرى اليوم، بما يتماشى مع اتفاق الائتلاف، وأعول على الدعم من جميع الزملاء.. يجب ألا نفوت هذه الفرصة التاريخية".

مالطا تستعد للاعتراف بالوقت المناسب

بينما تستعد مالطا للاعتراف بالدولة الفلسطينية عندما تكون الظروف مناسبة، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية المالطية في بيان اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الخارجية المالطية إن حكومة مالطا مستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية عندما يمكن أن يقدم هذا الاعتراف مساهمة إيجابية، وعندما تكون الظروف مناسبة، مشيرة إلى أنَّ السلطات تراقب التطورات في الشرق الأوسط لتحديد الأطر الزمنية المثلى للاعتراف.

وجاء في بيان مالطا: "لقد أصرت مالطا باستمرار على موقفها الداعم لحل الدولتين الذي يلبي تطلعات شعبي إسرائيل وفلسطين، على أن تكون القدس عاصمة لدولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن".

وكانت مالطا من بين أربع دول في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا، التي بدأت في مارس الماضي مناقشات حول احتمال الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

الحكومة البلجيكية تناقش الاعتراف بفلسطين

فيما تناقش الحكومة البلجيكية ما إذا كانت ستنضم إلى ثلاث دول أوروبية أخرى في الاعتراف بدولة فلسطينية في اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء.

وقال رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو إن أي اعتراف يجب أن يكون في التوقيت المناسب، مشيرًا إلى أنَّ الاعتراف يجب أن يأتي في اللحظة المناسبة عندما يكون له تأثير فوري، مؤكدًا أنَّه يريد إنهاء العنف في غزة.

سلوفينيا تعلن دعمها الفلسطينيين

وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت حكومة سلوفينيا إجراءات الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكن الدولة الصغيرة في الاتحاد الأوروبي قالت إن الخطوة الرسمية ستتم عندما يمكنها المساهمة على أفضل وجه في سلام دائم في الشرق الأوسط.

وقال رئيس الوزراء روبرت جولوب، في بيان، إن الحكومة السلوفينية كانت الأولى من بين مجموعة الدول التي وقعت إعلانًا خاصًا لبدء عملية الاعتراف بفلسطين.

وأضاف أن الفلسطينيين بحاجة إلى أكثر من مجرد لفتة رمزية للاعتراف، قائلًا: "نود أن نساعد في إصلاح وتمكين السلطة الفلسطينية، التي ستمثل سكانها في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وتقودها إلى حل الدولتين، والذي يعتبره العالم كله تقريبًا الحل للسلام الدائم".

مصر ترحب بقرار النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين

رحبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بقرار كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، في خطوة مقدرة تدعم الجهود الدولية الرامية إلى خلق أفق سياسي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعت مصر الدول التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد إلى المضي قدمًا نحو الاعتراف بدولة فلسطين، إعلاءً لقيم العدل والإنصاف، ودعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة الذي عانى من الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من سبعة عقود، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة.

وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التدخل الفوري للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية، والتعامل بالمسئولية المطلوبة مع الأوضاع الإنسانية الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة، ووقف الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، لاسيما في مدينة رفح الفلسطينية.