الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يورو 2024.. 5 مواهب منتظرة في بطولة أمم أوروبا

جولر
جولر

أسابيع قليلة وتنطلق بطولة أمم أوروبا “يورو 2024”،، والتي تقام في ألمانيا، رسميا اعتبارًا من 14 يونيو في أليانز أرينا، معقل فريق بايرن ميونيخ.

وتشهد البطولة العديد من المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية، والتي تسعى للتوهج في البطولة الأوروبية الكبيرة.

الدستور” يستعرض في السطور التالية، أبرز 5 مواهب منتظره في البطولة الأوروبية.

 

أردا جولير

الموهبة التركية ولاعب ريال مدريد، يستعد للانفجار في البطولة الأوروبية، حيث لم يأخذ فرصته كاملة مع النادي الملكي هذا الموسم.

وتألق جولير مؤخرًا مع الميرنجي خاصًة بعد حسم التتويج بالدوري رسميًا، حيث سجل في جميع المباريات التي شارك بها.

صاحب الـ 19 عامًا شارك هذا الموسم في 12 لقاء سجل 6 أهداف ولم يصنع أي هدف.

 

جيرمينج فيرمبونج

جناح نادي باير ليفركوزن وواحد من أفضل الأظهرة في أوروبا هذا الموسم، واحد من اللاعبين المنتظرين مع منتخب هولندا.

صاحب الـ 23 عامًا يستعد للظهور بشكل أساسي مع منتخب الطواحين حيث لم يشارك كثيرًا قبل الموسم الحالي الذي انفجر فيه وتوج فيها بالبوندزليجا.

فيرمبونج شارك في 45 لقاء بجميع المسابقات سجل 14 هدفًا وصنع 12 آخر.

 

زائير إيمري

لاعب وسط باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، واحد من المواهب الصاعدة بقوة في العالم ومن المنتظر أن يشارك مع الديوك في التشكيل الأساسي.

صاحب الـ 18 عامًا شارك هذا الموسم في 42 لقاء سجل 3 أهداف وصنع 7.

 

أنطونيو سيلفا

مدافع بنفيكا الشاب انضم لقائمة البرتغال في اليورو، ومن المتوقع أن يشارك بشكل أساسي بجوار المخضرم روبن دياز.

ويقدم سيلفا مستويات رائعة مع بنفيكا وشارك هذا الموسم في 50 لقاء وسجل هدفين حيث يعتبر من الركائز الأساسية للفريق.

 

جورجي سوداكوف

مهاجم شاختار القوي ومنتخب أوكرانيا واحد من المهاجمين المنتظرين في يورو، حيث قدم موسم مميز مع فريقه.

لعب سوداكوف صاحب الـ 20 عامًا 34 لقاء سجل 10 أهداف وصنع 6.

يورو 2024 أمم أوروبا بايرن ميونيخ جولير فيرمبونج

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