الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قائمة إنجلترا لـ "يورو 2024".. استبعاد هندرسون وراشفورد وتواجد مدافع ليفربول الشاب

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، قائمة فريقه التي تخوض بطولة أمم أوروبا “يورو 2024” الشهر المقبل.

وشهدت القائمة العديد من المفاجآت على رأسها استبعاد المخضرم جوردان هندرسون، ماركوس راشفورد، جادون سانشو، رحيم ستيرلينج وريس جيمس.

بينما تواجد مدافع ليفربول الشاب كوانساه ولاعب وسط مانشستر يونايتد المتألق كوبي ماينو بجانب ظهور لإيزي جناح كريستال بالاس.

قائمة إنجلترا لـ "يورو 2024"

حراسة المرمى: دين هندرسون، جوردان بيكفورد، أرون رامسدال، جيمس ترافورد

خط الدفاع: جارد برانتيوت، لويس دانك، جو جوميز، مارك جيهي، إيزري كونسا، هاري ماجواير، جارل كوانساه، لوك شاو، جون ستونز، كيران تريبير، كايل ووكر

خط الوسط: ترنت ألكسندر أرنولد، كونور كالاجير، كيرتس جونيز، كوبي ماينو، ديكلانس رايس، أدام وارتون

خط الهجوم: جود بيلينجهام، جاردو بوين، إيبريتش إيزي، فيل فودين، أنتوني جوردون، جاك جريليش، هاري كين، جيمس ماديسون، كولر بالمر، بوكايو ساكا، إيفان توني، أولي واتكنس

وتستضيف ألمانيا البطولة المقررة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024، وستكون هذه هي المرة الثالثة التي تقام فيها مباريات بطولة الأمم الأوروبية على الأراضي الألمانية.

ويقع المنتخب الإنجليزي في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات سلوفينيا، الدنمارك وصربيا.

ساوثجيت انجلترا يورو 2024 بطولة أمم أوروبا راشفورد

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