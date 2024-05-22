انتشال جثة شاب غرق أثناء الاستحمام فى ترعة بالدقهلية

نجحت قوات الانقاذ النهري، في انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقا أثناء الاستحمام في مياه إحدى الترع بمدينة نبروه بالدقهلية.

البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة نبروه، بغرق شاب، ومحاولة انتشال جثمانه.

اتتقلت قوة أمنية من ظباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروة، إلى مكان البلاغ محل الواقعة، وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهري، والتي قامت بتمشيط المياه، والوصول إلى الجثمان وانتشاله.

وبالفحص تبين أن الجثمان لشاب يدعي عمر السيد مقيم في قرية تيرة مركز نبروة.

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى نبروة، ووضعه بثلاجة حفظ الموتي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.