الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجسيد منى زكى شخصية أم كلثوم يثير الجدل.. وأحفاد "الست" يختلفون.. ما القصة؟

منى زكى
منى زكى

عادت الفنانة منى زكى لتتصدر الترند من جديد عقب إعلانها تقديم شخصية السيدة "أم كلثوم"، لتواجه الكثير من الاعتراضات خلال الساعات الماضية خاصة من أسرة الفنانة الراحلة.. فما القصة.

بداية القصة

بدأت القصة عندما قرر المخرج مروان حامد تقديم عمل سينمائي جديد يحمل بصمته عن حياة كوكب الشرق، ويحمل الفيلم اسم "الست" ويتعاون فيه مع أحمد مراد الذي يكون مع "حامد" ثنائية ناجحة سبق وقدمت عددا من الأعمال المتميزة في تاريخ السينما المصرية على رأسها فيلمي "الفيل الأزرق" و"كيرة والجن".

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وثارت عاصفة من الهجوم والنقد على الفيلم بمجرد الكشف عن اسم البطلة التي اختارها صناعه لتجسد "الست"، حيث تم اختيار منى زكي لتقوم ببطولة العمل والتي واجهت هجومًا مكثفًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك في هذا الهجوم عدد من المتخصصين في مجال الفن.

أحفاد "الست" بين مؤيد ومعارض

بين مؤيد ومعارض كان رأي أسرة أم كلثوم، حيث علقت جيهان الدسوقي حفيدة شقيقة أم كلثوم، بأنهم لا يمانعون تقديم هذا الفيلم، كما أن منى زكي ممثلة كبيرة وبارعة وسوف تحسن في تقديم الدور وتتمنى لها التوفيق وأن تقدم عملا جيدا يليق باسم كوكب الشرق.

بينما هاجم عدلي سمير، حفيد الشيخ خالد، شقيق كوكب الشرق أم كلثوم، الفنانة منى زكي بشدة، وقال في تصريحات إعلامية إنه مستاء من عدم أخذ رأي الأسرة قبل التحضير للفيلم.

وخلال تصريحات تليفزيونية له أبدى اعتراضه الشديد على تجسيد منى زكي سيرة أم كلثوم الذاتية، مؤكداً أنها لا تناسب الشخصية نهائيًا، ناهيك عن أن طولها أقل من أم كلثوم، على حد تعبيره.

أم كلثوم أجري آخر مقابلة لكوكب الشرق أم كلثوم منى زكي أسباب تصدر منى زكي للتريند

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