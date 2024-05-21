"اظهر وبان يا قمر".. أحمد حلمي يتغزل في منى زكي على أنغام "الحجار"

تغزَّل الفنان أحمد حلمي في زوجته الفنانة منى زكي عبر مقطع فيديو أضاف به صورها وأغنية “أظهر وبان” للفنان على الحجار، قام بنشره عن طريق خاصية القصص القصيرة على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.

وفي فيديو "حلمي" ظهرت صورة "منى" بملامح غير واضحة ومع بداية أغنية الفنان على الحجار التي تقول:"اظهر وبان يا قمر" ظهرت صورة "منى" بملامح كاملة واضحة.

دخلت الفنانة منى زكي خلال الأيام الماضية مرحلة التحضيرات المبدئية لفيلم "الست"، الذي تتناول من خلاله السيرة الذاتية لـ"كوكب الشرق" أم كلثوم، من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

"الست" بطولة: منى زكي، محمد فراج، وسيد رجب، ومن المفترض أن يشارك في العمل عدد كبير من ضيوف الشرف منهم: عمرو سعد، أحمد حلمي وآخرون.

يُذكر أن منى زكي لم تشارك في الموسم الرمضاني الماضي، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "تحت الوصاية"، الذي عُرض في رمضان قبل الماضي، وهو من تأليف خالد وشيرين ودياب وإخراج محمد شاكر خضير، وشاركها في البطولة: دياب، رشدي الشامي، ومحمد عبدالعظيم.