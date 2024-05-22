"التنمية الصناعية": 2.8 مليار جنيه مخصصات الهيئة بالعام المالي 2024-2025

قالت منى حميدة، مدير عام الشئون المالية للهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن مخصصات الهيئة عن العام المالي 2025/2024 تبلغ نحو 2.8 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للتنمية الصناعية عن العام المالي 2024-2025.

وتساءل النائب ياسر عمر، أمين سر اللجنة، عن موازنة الاستخدامات، قائلا: "موازنة الاستخدامات قيمتها قلت رغم اختلاف سعر الصرف.. ما السبب؟".

وزارة التخطيط هي من خفضت المبلغ

وردت مدير الشئون المالية بهيئة التنمية الصناعية، إن وزارة التخطيط هي من خفضت المبلغ، مشيرة إلى أن الهيئة قدرت موازنة الاستخدامات بـ682.5 مليون جنيه لكن التخطيط لم توافق.

وتساءل النائب ياسر عمر عن الفائض في الموازنة، والذي كشفت عنه منى حميدة قائلة: "قيمتها بلغت 1.3 مليار جنيه وسيتم توزيعها على المناطق الصناعية الأكثر احتياجات".

وتعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، ووزارة التنمية المحلية وديوان عام محافظة الجيزة وذلك عن العام المالي 2024-2025.

كما تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025 فيما يخص، الهيئة القومية لسكك حديد مصر،والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة.

وكان قد استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أسباب تقدم الحكومة بمشروع القانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2023-2024.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أول أمس الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة.