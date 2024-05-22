الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التنمية الصناعية": 2.8 مليار جنيه مخصصات الهيئة بالعام المالي 2024-2025

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قالت منى حميدة، مدير عام الشئون المالية للهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن مخصصات الهيئة عن العام المالي 2025/2024 تبلغ نحو 2.8 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للتنمية الصناعية عن العام المالي 2024-2025.

وتساءل النائب ياسر عمر، أمين سر اللجنة، عن موازنة الاستخدامات، قائلا: "موازنة الاستخدامات قيمتها قلت رغم اختلاف سعر الصرف.. ما السبب؟".

 وزارة التخطيط هي من خفضت المبلغ

وردت مدير الشئون المالية بهيئة التنمية الصناعية، إن وزارة التخطيط هي من خفضت المبلغ، مشيرة إلى أن الهيئة قدرت موازنة الاستخدامات بـ682.5 مليون جنيه لكن التخطيط لم توافق.

وتساءل النائب ياسر عمر عن الفائض في الموازنة، والذي كشفت عنه منى حميدة قائلة: "قيمتها بلغت 1.3 مليار جنيه وسيتم توزيعها على المناطق الصناعية الأكثر احتياجات".

وتعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، ووزارة التنمية المحلية وديوان عام محافظة الجيزة وذلك عن العام المالي 2024-2025.

كما تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025 فيما يخص، الهيئة القومية لسكك حديد مصر،والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة.

وكان قد استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أسباب تقدم الحكومة بمشروع القانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2023-2024.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أول أمس الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة.

الخطة والموازنة مجلس النواب الشئون المالية التنمية الصناعية وزارة التخطيط

مواد متعلقة

نشوى الشريف تتقدم بطلب إحاطة بشأن نقص توافر الأدوية فى مراكز التأمين الصحى

برلماني: 115 مليون مصري خلف القيادة السياسية للحفاظ على الأمن القومي

هيئة الاستثمار للنواب: "المالية" حصلت على 1.3 مليار جنيه من إيرادات 23/22

"زراعة النواب" توصى بإتاحة مبيدات مكافحة النمل الأبيض للمواطنين بأسوان مجانًا

الأكثر قراءة

احتياطيات 115 مليار جنيه.. وزير المالية يكشف عن إنجاز بشأن تطبيق "التأمين الشامل"

آخر تطورات أزمة الشيبى والشحات.. تحرك جديد داخل الجبلاية لحسم الأمر

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

التطبيق من اليوم.. 500 جنيه مقابل شهادة بيانات التصالح بمخالفات البناء (انفراد)

صفعة أوروبية كبرى على وجه نتنياهو.. دعم الجنائية الدولية والاعتراف بالدولة الفلسطينية

قرار وزارى بإبعاد سوريين خارج البلاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الملتقى اللاتينى الثالث

عبد الرحمن باشا

قرار القمة العربية بتشكيل قوات حفظ سلام فى غزة.. هل هذا فى مصلحة مصر؟

القس رفعت فكرى سعيد

مائة شخصية قبطية

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

ماجد حبته

قنبلة «الجنائية» الدخانية!

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

صور

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

فريق عمل مسلسل "صدفة" فى ضيافة "الدستور"

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

بعد اقتحامه المسجد الأقصى.. "بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة