التصريح بدفن جثة طالبة دهستها سيارة على دائري الهرم

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأربعاء، بدفن جثمان طالبة لقيت مصرعها في حادث مروري على الطريق الدائري في الهرم، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصاب - زوج شقيقتها - في الحادث.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطار من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد بوقوع حادث مروري على الطريق الدائري في الهرم، فعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة مصحوبة بسيارات الإسعاف.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة اصطدام سيارة بشخص وطالبة أثناء عبورهما الطريق الدائري مما نتج عنه إصابة الأول ومصرع الطالبة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج والمتوفاة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة وإخطار النيابة العامة في الجيزة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.