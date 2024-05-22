الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التصريح بدفن جثة طالبة دهستها سيارة على دائري الهرم

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأربعاء، بدفن جثمان طالبة لقيت مصرعها  في حادث مروري على الطريق الدائري في الهرم، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصاب - زوج شقيقتها - في الحادث.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطار من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد بوقوع حادث مروري على الطريق الدائري في الهرم، فعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة مصحوبة بسيارات الإسعاف.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة اصطدام سيارة بشخص وطالبة أثناء عبورهما الطريق الدائري مما نتج عنه إصابة الأول ومصرع الطالبة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج والمتوفاة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة وإخطار النيابة العامة في الجيزة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

النيابة العامة الجيزة جثمان طالبة حادث مرورى الطريق الدائري

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