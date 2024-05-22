انقلاب ميكروباص من أعلى كوبري جامعة المنصورة.. وإصابة 12

وقع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وميكروباص، وانقلابه من أعلى كوبري جامعة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، أسفر عن إصابة 12 شخصًا بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطار من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بانقلاب ميكروباص بعد اصطدامه بسيارة ربع نقل، على الطريق السريع أعلى كوبري جامعة المنصورة، ووجود مصابين.

انتقلت قوة أمنية من ضباط المباحث لمكان البلاغ محل الواقعة، وجار تحرير محضر بالواقعة.