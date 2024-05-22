الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انقلاب ميكروباص من أعلى كوبري جامعة المنصورة.. وإصابة 12

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

وقع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وميكروباص، وانقلابه من أعلى كوبري جامعة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، أسفر عن إصابة 12 شخصًا بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطار من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بانقلاب ميكروباص بعد اصطدامه بسيارة ربع نقل، على الطريق السريع أعلى كوبري جامعة المنصورة، ووجود مصابين.

انتقلت قوة أمنية من ضباط المباحث لمكان البلاغ محل الواقعة، وجار تحرير محضر بالواقعة.

حادث تصادم سيارة ربع وميكروباص كوبري جامعة المنصورة محافظة الدقهلية إصابات متفرقة للمستشفى

مواد متعلقة

بالأسماء.. إصابة 13 فى حادث تصادم سيارة نقل وملاكى فى الدقهلية

إصابة 13 شخصًا فى حادث تصادم بالدقهلية

مصرع 5 أشخاص وإصابة اثنين أخرين في حادث تصادم بالداخلة

مصرع شخص فى حادث تصادم بالدقهلية

الأكثر قراءة

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

رئيس الوزراء ينفى الشائعات ويكشف الهدف من قانون "إدارة المنشآت الصحية"

لسرقة سيارته.. الحكم على سائقين قتلا زميلهما فى قليوب

آخر تطورات أزمة الشيبى والشحات.. تحرك جديد داخل الجبلاية لحسم الأمر

احتياطيات 115 مليار جنيه.. وزير المالية يكشف عن إنجاز بشأن تطبيق "التأمين الشامل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

لو لم تجد دورًا جديدًا تلعبه فهاجم القاهرة!

محمد عبدالعزيز

شركاء لا وسطاء

علي سعدة

الدور المصرى ومحاولات تهميشه

أحمد غنام

دبلوماسية مصر التى لا تنحنى أمام المؤامرات

د.كريمة الحفناوى

الملتقى اللاتينى الثالث

عبد الرحمن باشا

قرار القمة العربية بتشكيل قوات حفظ سلام فى غزة.. هل هذا فى مصلحة مصر؟

القس رفعت فكرى سعيد

مائة شخصية قبطية

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

صور

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة