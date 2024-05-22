لأعمال الصيانة.. الجيزة تعلن قطع المياه 8 ساعات عن مركز الصف مساء الجمعة

نوهت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال الصيانة بخط المياه العكرة قطر ١٢٠٠ مم.



وأوضحت المحافظة خلال بيانها، أن الأمر سيستلزم قطع المياه عن مركز الصف والقرى التابعة له لمدة ٨ ساعات بدءًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٤ وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ٢٥/ ٥/ ٢٠٢٤؛ لإنهاء أعمال الصيانة.



وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، مشددًا على رئيس مركز الصف بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات.



وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.