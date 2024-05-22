الأربعاء 22 مايو 2024
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بمشاركة أصدقائه من الفنانين.. "كزبرة" يحتفل بعيد ميلاده بطريقة كوميدية

جريدة الدستور

احتفل مؤدي المهرجانات أحمد بحر الشهير بـ"كزبرة" بعيد ميلاده بطريقة كوميدية من خلال مقطع فيديو شاركه مع جمهوره.

ونشر "كزبرة" مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع "انستجرام" وهو يرقص بحماس وبطريقة كوميدية مع مجموعة من أصدقائه على أنغام أغنيته "عيد ميلادي" ويرتدي "نظارة" على شكل أناناسة، مرفقًا الفيديو بتعليق، قائلًا: "ملقتش أحسن من أغنيتى أعبر بيها عن عيد ميلادي".

وكتب "كزبرة" عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على مواقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو، قائلًا: "النهارده يوم مش عادي النهارده عيد ميلادي.. اللهم أني أسألك في عامي الجديد السعادة والرضا والنجاح والتوفيق".

كما تشارك بعض من تهنئات أصدقائه الفنانين له، ومنهم الفنان نور النبوي الذي قال له: "كل سنة وأنت من الطيبين يا كزبرة، وكذلك الفنانة وئام مجدي التي كتبت له: "كل سنة وأنت طيب ولذيذ وناجح دائمًا يارب"، وأيضًا الفنانة تسنيم مطر التي كتبت له قائلة: "كل سنة وأنت أطيب وأجدع قلب في الدنيا وعقبال مليون سنة ودائمًا مكسر الدنيا ومن نجاح لنجاح يارب يا كوكو".

جدير بالذكر أن كزبرة حقق نجاحًا كبيرًا بالسباق الرمضانى الماضي من خلال مشاركته في مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمود عبدالمغنى، محمود البزاوى، أحمد عبدالحميد، دنيا ماهر، معتز هشام، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق.

كزبرة حنجرة كزبرة عيد ميلادي الفنان نور النبوي الفنانة وئام مجدي

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