نجوم الساحل.. كزبرة يتعاقد على فيلم جديد بعد نجاح "الحريفة"

تعاقد الفنان أحمد خميس الشهير بـ"كزبرة"، على بطولة سينمائية جديدة تحمل اسم "نجوم الساحل"، بمشاركة أحمد داش، وذلك بعد نجاح فيلم الحريفة" الذي كان أول بطولاته السينمائية، مع الفنان نور النبوي، وعدد كبير من النجوم الشباب.

ويعد فيلم "نجوم الساحل" للفنان كزبرة، نجم المهرجانات الشعبية، ثاني أعماله السينمائية بعد الحريفة، الذي حقق نجاح كبير وإيرادات كبيرة داخل دور العرض السينمائي.

ومن المقرر أن يتم تصوير فيلم “نجوم الساحل” خلال الفترة المقبلة، بعد الإنتهاء من التحضيرات النهائية له، والتعاقد مع باقي نجوم الفن للتصوير حتي يتم طرحه في دور العرض السينمائي.

قصة فيلم الحريفة

"الحريفة" تدورأحداثه حول لاعب كرة قدم يُدعى "ماجد" تدفعه ظروف عائلته إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على زملاء من خلفيات اجتماعية مختلفة، وينضم إلى فريقهم لكرة القدم، الذى يشارك فى مباريات داخل الساحات الشعبية ومراكز الشباب، ويحلمون بالفوز بلقب بطولة كبيرة جائزتها المالية مليون جنيه.

أبطال فيلم الحريفة

"الحريفة" من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج شركتى "سينرجى فيلمز" و"تى فيجن"، ويشارك فى بطولته مجموعة من الشباب، إلى جانب نور النبوى، وهم: أحمد غزى، ومطرب المهرجانات "كزبرة"، ونور إيهاب، وخالد الذهبى، وعبد الرحمن محمد، وسليم الترك، مع ظهور خاص للفنانين بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ومشاركة تمثيلية أولى لنجم كرة القدم السابق، أحمد حسام “ميدو”.