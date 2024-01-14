الصاحب صاحب.. نور النبوي يصطحب كزبرة لأداء العمرة (فيديوجراف)

تصدر مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية الذي ظهر فيه الفنان نور النبوي ومطرب المهرجانات كزبرة خلال تأديتهم العمرة بعد النجاح الكبير الذي حققه كل منهما في فيلمهم الأخير(الحريفة).

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض تفاصيل تأدية نور النبوي وكزبرة للعمرة.

https://www.youtube.com/shorts/KlT_K13sjM4

وواصل فيلم "الحريفة" تحقيق النجاح بدور العرض السينمائي في مصر فاستطاع لليوم الثالث على التوالي تصدر قائمة الأفلام المعروضة، بالمقارنة بأقرب منافسيه فيلمي "أبو نسب" و"الإسكندراني".

وجنى فيلم "الحريفة" أمس السبت، إيرادات قدرت بـ988 ألف جنيه ليحتل المركز الأول بين الأفلام المعروضة وترتفع إجمالي إيراداته لتصل إلى 7 ملايين و800 الف جنيه فى 10 أيام عرض فقط.

واحتفل نجوم فيلم "الحريفة" منذ أيام بالعرض الخاص للفيلم في السعودية، حيث تم طرح الفيلم بور العرض المختلفة بدول الخليج.

وحرص نجم العمل نور خالد النبوي على أداء العمرة برفقة "كزبرة".

وحصد الفيلم إشادات واسعة من الجمهور والنقاد نظرا لفكرته التي تدور حول الفرصة التانية وان يكون الإنسان دائمًا واثق في منح فرصة ثانية لنفسه لتحقيق أحلامه.

قصة فيلم الحريفة

"الحريفة" تدورأحداثه حول لاعب كرة قدم يُدعى "ماجد" تدفعه ظروف عائلته إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على زملاء من خلفيات اجتماعية مختلفة، وينضم إلى فريقهم لكرة القدم، الذى يشارك فى مباريات داخل الساحات الشعبية ومراكز الشباب، ويحلمون بالفوز بلقب بطولة كبيرة جائزتها المالية مليون جنيه.

أبطال فيلم الحريفة

"الحريفة" من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج شركتى "سينرجى فيلمز" و"تى فيجن"، ويشارك فى بطولته مجموعة من الشباب، إلى جانب نور النبوى، وهم: أحمد غزى، ومطرب المهرجانات "كزبرة"، ونور إيهاب، وخالد الذهبى، وعبد الرحمن محمد، وسليم الترك، مع ظهور خاص للفنانين بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ومشاركة تمثيلية أولى لنجم كرة القدم السابق، أحمد حسام "ميدو.