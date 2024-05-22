الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التنمية: "مشروعك" نفذ 211.7 ألف مشروع بقروض 28.4 مليار جنيه

اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة

استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرًا عن إنجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" منذ انطلاقه وحتى نهاية شهر أبريل الماضي 2024.

وأوضح اللواء هشام آمنة،أن “مشروعك” ساهم منذ انطلاقه وحتى أبريل الماضي في تنفيذ 211،7 ألف مشروع بقروض 28،4 مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 1.6 مليون فرصة عمل في جميع المحافظات، موضحًا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتميز بقدرتها على توظيف العمالة كما تعطي فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، وبالإضافة إلى ذلك، تنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالمشروعات الكبري، وتساهم أيضًا في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل.

أكد وزير التنمية المحلية  الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوجيهاته المستمرة لكافة أجهزة الدولة بالتعاون والتنسيق لتذليل أي عقبات تواجه الشباب وتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض به والمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، لافتًا إلى اهتمام الوزارة دائما بالمشروعات الصغيرة وتعظيم دور الشباب في تنفيذ تلك المشروعات بإعتبارهم الأكثر نشاطًا والأكثر عددًا من كل فئات المجتمع وقوة إقتصادية هائلة ولابد للمجتمع أن يستغلها في التنمية الشاملة لكافة المجالات المختلفة لضمان النجاح والتقدم وتحقيق الرخاء الاقتصادي.

أشار إلى أنه يتم تأهيل العاملين بوحدات مشروعك من خلال الذراع التدريبي للوزارة مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، حيث تتضمن الخطة التدريبية الحالية للمركز عقد دورات تدريبية لتنمية مهارات المديرين والعاملين بالمشروعات الصغيرة بمكاتب مشروعك، موضحا أنه يتم الاهتمام بتدريب كافة العاملين بإدارات "مشروعك" علي أساسيات التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل في كل بنك من البنوك الستة التي يتعامل معها "مشروعك" وأيضًا المفاهيم الأساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كما تم عمل مجموعة من الندوات والبرامج الترويجية الخاصة بـ"مشروعك" في كافة المحافظات والمشاركة وعمل مجموعة من المعارض لتسويق منتجات عملاء "مشروعك" على مستوى الجمهورية.

أضاف الوزير أن التدريب انعكس بشكل إيجابي خلال الفترة الماضية في إجمالي قيام مشروعات حقيقية تخدم الأهالي في المحافظات المصرية، متوقعًا أن ينجز البرنامج خطة مهمة جدًا وهي أن تهتم بالطابع التكنولوجي والطابع التسويقي، مشددًا على القائمين على "مشروعك" باستحداث أفكار استرشادية مبتكرة لبعض المشروعات الصغيرة التي لا تحتاج إلى رأس مال كبير والتي يمكن أن تساعد الشباب على بدء المشروعات الخاصة به.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن "مشروعك"، يهدف إلى تنمية المشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر عن طريق تدريب الشباب على كيفية حل مشكلاتهم واستغلال مواردهم وخلق "مستثمر صغير جديد"، ومكافحة الهجرة الداخلية وتنمية المجتمع داخل المحافظات والمراكز، فضلًا عن إبعاد الشباب عن الظواهر الاجتماعية والسياسية السلبية وتنمية ارتباطهم بالدولة وانتمائهم للوطن وخفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات لتمكينهم من المشاركة فى سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

ووجّه وزير التنمية المحلية القائمين على برنامج “مشروعك” بتكثيف تنفيذ حملات توعوية عن المشروع خاصة في القرى للتعريف بأهمية العمل الحر والإنتاج، وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، وتقديم التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض، وتوفير تدريب فني وإداري لهم. 

وقال آمنة إنّ الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة كبيرة (لمشروعك) للعمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أهمية الارتقاء وتقديم الجانب التدريبي للشباب لتطوير المشروعات الصغيرة، وتشجيع فكر العمل الحر، والاستفادة من التجارب الناجحة التي حققها (مشروعك) في المحافظات مع زيادة التركيز على المناطق الأكثر احتياجا ومحافظات الصعيد.

مشروعك المشروعات بالمشروعات الكبري المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مليون فرصة عمل

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