"شئون الحرمين" تسخر كوادرها البشرية والآلية لقاصدى بيت الله الحرام

سخرت الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع كوادرها البشرية والآلية والتقنية؛ لتقديم خدماتها لقاصدي بيت الله الحرام، ومنها الخدمات على أبواب البيت العتيق، من خلال 897 موظفًا وموظفة، موزعين على 89 بابًا خصصت لاستقبال ضيوف الرحمن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء عن الهيئة قولها "إن أبواب المسجد الحرام المستخدمة في الوقت الحالي 89 بابًا، ويتم في يوم الجمعة فتح 15 بابًا إضافية لخدمة المصلين"، مشيرة إلى تحديد 3 أبواب لدخول المعتمرين، و50 بابًا مخصصة للمصلين و20 بابًا مخصصة للطوارئ، و16 بابًا داخليًا، كما تشرف الإدارة على إرشاد المصلين إلى أماكن المصليات وتوجيههم عند امتلاء المصليات بما يحقق انسيابية الحركة في الدخول والخروج من المسجد الحرام والترحيب بهم عند دخولهم وتطييب المصلين بالطيب.

مراقبون ينفذون التعليمات الخاصة بالإدارة

وأضافت أن أسماء وأرقام أبواب المسجد الحرام تساعد المصلين وضيوف بيت الله الحرام، على معرفة أبواب الدخول؛ لتسهيل حركة خروجهم، مشيرة إلى وجود مراقبين ينفذون التعليمات الخاصة بالإدارة المتعلقة بعدم دخول الأمتعة والأطعمة وغيرها؛ مما يسهم في نظافة المسجد الحرام، وتأدية النسك والعبادات براحة واطمئنان.