بث مباشر دعاء ختم القرآن من المسجد الحرام ليلة 29 رمضان

تُعدّ ليلة 29 من رمضان من أهمّ الليالي في الشهر الفضيل، حيث تُصادف فيها ختم القرآن الكريم في المسجد الحرام. ويُقبل المسلمون على إحياء هذه الليلة بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى، راجين منّه الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

تُذاع صلاة التراويح وختم القرآن من المسجد الحرام ليلة 29 رمضان عبر العديد من القنوات الفضائية والإذاعية.

بث مباشر دعاء ختم القرآن من مكة

القنوات الفضائية:

قناة القرآن الكريم: وهي قناةٌ سعوديةٌ تُخصص لبثّ تلاوة القرآن الكريم على مدار الساعة.

قناة السعودية: وهي قناةٌ سعوديةٌ رسميةٌ تُبثّ برامجها باللغة العربية.

قناة الإخبارية: وهي قناةٌ سعوديةٌ رسميةٌ تُبثّ برامجها باللغة العربية.

قناة العربية: وهي قناةٌ إخباريةٌ عربيةٌ تُبثّ برامجها باللغة العربية.

الإذاعات:

إذاعة القرآن الكريم: وهي إذاعةٌ سعوديةٌ تُخصص لبثّ تلاوة القرآن الكريم على مدار الساعة.

إذاعة نداء الإسلام: وهي إذاعةٌ سعوديةٌ تُبثّ برامجها باللغة العربية.

إذاعة الرياض: وهي إذاعةٌ سعوديةٌ تُبثّ برامجها باللغة العربية.

إذاعة مكة المكرمة: وهي إذاعةٌ سعوديةٌ تُبثّ برامجها باللغة العربية.

دعاء ختم القرآن من المسجد الحرام بث مباشر

أهمية دعاء ختم القرآن:

شكر الله تعالى على نعمة القرآن الكريم: يُعدّ القرآن الكريم أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده، فهو نورٌ يهدي إلى الصراط المستقيم، وشفاءٌ من كلّ داء.

التضرع إلى الله تعالى بالرحمة والمغفرة: يُعدّ شهر رمضان فرصةً عظيمةً للتوبة والعودة إلى الله تعالى، ودعاء ختم القرآن فرصةٌ سانحةٌ للدعاء بالرحمة والمغفرة.

الاستغفار من الذنوب: يُعدّ الاستغفار من الذنوب من أهمّ ما يُمكن للمسلم فعله في هذه الليلة،

الدعاء بحاجات الدنيا والآخرة: يُمكن للمسلم أن يدعو الله تعالى في هذه الليلة بحاجات الدنيا والآخرة،

أدعية ختم القرآن 2024 من المسجد الحرام:

يُمكن للمسلم أن يدعو الله تعالى بأيّ دعاءٍ يشاء،

أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم:

"اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك من كل خير تعلمه أنت، ولا أعلمه، وأعوذ بك من كل شر تعلمه أنت، ولا أعلمه".

"اللهم إني أسألك العفو والعافية، في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية، في ديني ودنياي، وأهلي ومالي، اللهم إني أسألك العفو والعافية، من كل شر، اللهم إني أسألك العفو والعافية، من كل بلاء، اللهم إني أسألك العفو والعافية، من كل مرض".

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