نصائح هامة لتجنب مخاطر ارتفاع درجات الحرارة

في ظل الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها مصر هذه الأيام، يصبح من الضروري اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الصحة والسلامة.

فالتعرض المباشر لأشعة الشمس والحرارة العالية قد يتسبب في مشكلات صحية خطيرة مثل ضربة الشمس والجفاف.

لذا، فهناك مجموعة من النصائح الهامة للتعامل مع هذا الطقس الحار، وذلك بحسب ما ذكر في موقع "هيلث" الطبي.

شرب الكثير من الماء

من الضروري شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم للحفاظ على رطوبة الجسم ومنع الجفاف، حيث ينصح بتناول ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء يوميًا، وزيادة الكمية في حال القيام بأنشطة بدنية.

تجنب الخروج في أوقات الذروة

يفضل تجنب الخروج في أوقات الذروة بين الساعة 11 صباحًا و4 مساءً، حيث تكون درجات الحرارة في أعلى مستوياتها، وإذا كان من الضروري الخروج، يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة مثل ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وألوان فاتحة.

استخدام واقي الشمس

استخدام كريم واقي الشمس بحماية عالية على البشرة المكشوفة يقلل من خطر الإصابة بحروق الشمس ويقي من تأثيرات الأشعة فوق البنفسجية الضارة.



تجنب المجهود البدني الشاق

يُنصح بتجنب الأنشطة البدنية الشاقة خلال أوقات الحر الشديد، حيث يزيد ذلك من احتمالية التعرض لضربة الشمس أو الإرهاق الحراري.

تناول وجبات خفيفة ومنتظمة

يُفضل تناول وجبات خفيفة ومنتظمة تتضمن الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل البطيخ والخيار، للحفاظ على مستوى جيد من الترطيب.

البقاء في الأماكن المكيفة

من الأفضل البقاء في الأماكن المكيفة قدر الإمكان، وفي حال عدم توفر التكييف، يُنصح باستخدام المراوح وشرب الماء البارد بشكل متكرر.

مراقبة الأطفال وكبار السن

يجب الاهتمام بشكل خاص بالأطفال وكبار السن، حيث يكونون أكثر عرضة للإصابة بالمشكلات الصحية الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة. يجب التأكد من أنهم يشربون كميات كافية من الماء ولا يتعرضون لأشعة الشمس المباشرة.

ارتداء القبعات ونظارات الشمس

ارتداء القبعات والنظارات الشمسية يمكن أن يساهم في تقليل التعرض المباشر للشمس وحماية العينين والبشرة من الأشعة الضارة.

أخذ استراحات متكررة

في حال كان العمل يتطلب البقاء في الخارج، من الضروري أخذ استراحات متكررة في الظل وشرب الماء لتجنب الإجهاد الحراري.

فكما جاء فى الموقع، فباتباع هذه النصائح البسيطة، يمكن للجميع التمتع بصحة جيدة والتقليل من مخاطر التعرض للأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، ومن المهم البقاء على اطلاع دائم بحالة الطقس واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة الجميع.