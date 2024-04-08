الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

بينها معرض "أشد وطئا".. خريطة معارض قطاع الفنون التشكيلية بشهر أبريل

معرض مثل ظل على الماء
معرض مثل ظل على الماء

ينظم قطاع الفنون التشكيلية، خلال شهر أبريل الجاري، وعقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، العديد من المعارض التشكيلية الفردية والجماعية عبر قاعاته ومتاحفه المتعددة والتي نرصدها لكم في هذا التقرير.

خريطة معارض قطاع الفنون التشكيلية بشهر أبريل

يستهل قطاع الفنون التشكيلية، معارضه وفعالياته عقب إجازة عيد الفطر المبارك، بالمعرض الفردي الخاص للفنانة ميرفت راسم أمين، والذي يقام تحت عنوان  “أشد وطئا”، والذي يفتتحه دكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية في تمام الساعة  السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024 بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي، ويستمر المعرض حتى 27 إبريل 2024.

 

معرض أشد وطئا

وعن معرضها تقول الفنانة ميرفت راسم أمين: "عندما تندلع الحرب، يصبح الأطفال الحلقة الأضعف في غمارها، تطالهم الأعمال العدائية، فيقعون في مرمي مخاطر لا تعد ولا تحصى، ويحرمون من أجمل سنوات الطفولة، ومن ثم فإن حماية الأطفال مهمة في غاية الصعوبة.

معرض أنغام راديكالية

في ذات السياق، وضمن خريطة معارض قطاع الفنون التشكيلية، يفتتح دكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، فعاليات معرض الفنانة أسماء عادل حسين تحت عنوان “أنغام راديكالية”، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 17 إبريل 2024 بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي، ويستمر المعرض حتى 27 أبريل 2024.

معرض أنغام راديكالية

وفي معرضها، “أنغام راديكالية”، تستعرض الفنانة أسماء عادل حسين، كيف عبرت موسيقى الجاز عن سياسات الفصل العنصري في الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا عن هموم وقهر الملونين.

معرض مثل ظل على الماء

كما يفتتح دكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، فعاليات المعرض الفردي الخاص للفنان التشكيلي خالد فاروق، والذي يقام تحت عنوان “مثل ظل علي الماء”، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024 بقاعة الباب سليم  في رحاب دار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 27 أبريل 2024.

معرض مثل ظل على الماء

يهدي الفنان خالد فاروق، معرضه مثل ظل على الماء، إلى الفنان ثروت البحر: "فجأة تعلو فوق الأطلال الدهشة الرائقة للاتساع الهائل، والرجل الراكع فوق المياه التي فاجأتها الشمس يصبح ظلا يتأرجح بألفة ثم بهدوء يتشظي.

معرض الفنانة مروة عودة

كما يفتتح دكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض الفنانة مروة عودة تحت عنوان “استخدام المواد والتقنيات المبتكرة في تصمصم أزياء الاستعراض في المسرح التجريبي”، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024 بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي، ويستمر المعرض حتى 27 أبريل 2024.

معرض الفنانة مروة عودة

ورشة جرافيك "كيميت" بمتحف محمد محمود خليل وحرمه

في سياق متصل، وضمن أنشطة  قطاع الفنون التشكيلية خلال شهر أبريل، ينظم القطاع  ورشة جرافيك ــ حفر وطباعة ــ  تحت عنوان "كيميت" مع الفنان صالح حامد، وذلك يوم الأحد من كل أسبوع بداية من الأحد الموافق 21 إبريل 2024 من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا بمتحف محمد محمود خليل وحرمه.

قطاع الفنون التشكيلية دكتور وليد قانوش معرض أشد وطئا معرض مثل ظل علي الماء معرض أنغام راديكالية مركز كرمة بن هانئ الثقافي متحف أحمد شوقي قاعة الباب بساحة دار الأوبرا

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