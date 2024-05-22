بعد تكرار أسئلة امتحان للإعدادية.. "وقت إضافى" لحل الهندسة بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل شكوى طلاب الشهادة الإعدادية، ببعض لجان إدارة قويسنا التعليمية، بشأن تكرار أسئلة في أوراق امتحان الهندسة.

أكد محافظ المنوفية أنه جرى توزيع أوراق أسئلة جديدة على الطلاب مع تعويضهم بوقت كاف لحل السؤالين، ولن يضار طالب، مشددًا على أن مصلحة الطلاب هي أول الأهداف في اتخاذ أي قرار.

وكان اشتكى طلاب لجان الشهادة الإعدادية في قويسنا بالمنوفية، من تكرار سؤالين في امتحان الهندسة، مع بدء الإجابة على الأسئلة الموجودة في الامتحان.

وتحقق مديرية التربية والتعليم بالمنوفية في الشكاوى المثارة من الطلاب، ومراجعة اللجان والمطبعة، وذلك بعد ورود عدد من الشكاوي بالخطأ الموجود فى أوراق الأسئلة وجار التأكد من وجود نفس الخطأ في إدارات أخرى من عدمه.

وكان اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، قد وجه رؤساء المدن والأحياء، بالمشاركة في عملية تأمين نقل أسئلة الشهادة الإعدادية، وذلك بعد شكاوي التسريب خلال الأيام السابقة، من منطلق حرص المحافظ على منع تلك التصرفات الفردية.