الأول فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.. تعرف على مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة

تسعى الدولة المصرية لتدشين مشروعاتها مصحوبة بتقنية تكنولوجية عالية الدقة حسب جدول أعمالها وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجاء مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة كأحد أهم المراكز على مستوى المحافظات بإعتباره المنشئ لكل مراكز المرافق الموجودة بالمحافظات بما فيها العاصمة الإدارية.

وترجع قيمة مركز المرافق إلى تاريخه منذ أن تم انشائه عام ١٩٨٨ كأحد أهم المشروعات بالعاصمة والتى كان لها دورا ومساهمة فعالة فى المشروعات القومية التي تتم بالعاصمة بطريقة علمية تحافظ على البنية التحتية.



المركز يخدم خطط الجمهورية الجديدة 2030

شهدت محافظة القاهرة تدشين 8مراكز تم افتتاح آخرها مطلع الأسبوع الجاري بالتجمع الاول لتكون خدماته في التوسعات التى تتم شرق القاهرة، والمجتمعات العمرانية الجديدة، العاصمة الادارية الجديدة، حتي نهاية الحدود الجغرافية لمحافظة القاهرة، من خلال كشف ورفع دقيق لمسارات المرافق وإعداد قواعد بيانات GIS تخدم المشروعات القومية والاستثمارية التي تنفذ في هذه المناطق لتلافى حدوث أى كسر او تلف بالمرافق العامة ( كالمياه، والكهرباء، والصرف الصحى، والغاز، والتليفونات)،



مركز المرافق

يعد مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة من المراكز الرائدة في مصر، فهو من أوائل المراكز التي استخدمت نظم المعلومات الجغرافيةGIS فى مجال البنية التحتية والمرافق، كما يعتبر الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا،.

ساهم المركز فى إنشاء مراكز معلومات ب11 محافظة هى ( الجيزة، والقليوبية، الشرقية، الفيوم، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وبنى سويف، والبحر الأحمر )

يمتلك قاعدة بيانات علمية لشبكات مرافق القاهرة الكبرى وكل ما هو موجود من مرافق وإنشاءات فى باطن الأرض مع التحديث المستمر لتلك البيانات

كما يمتلك مركز تدريب متكامل علي جميع الاعمال المساحية ونظم المعلومات، وينقل خبرته علي المستوي الدولى، وبقية محافظات مصر.



مهام مركز المرافق

تقدم المركز الدعم الكامل لمراكز شبكات المعلومات بالمحافظات، مواصلة تقديم الأفكار الإبداعية فى تحليل وتطوير قواعد بيانات ومعلومات شبكات المرافق، بالإضافة إلى قيامه بأعمال الرفع المساحى عند التخطيط لإنشاء مدن أو مشروعات جديدة. ‎

كما يقدم خدماته في عدة مجالات أهمها إصدار الموافقات الفنية لأعمال الحفر فوق وتحت الأرض، وعمل الخرائط المساحية ومتابعة أعمال الحفر، ويقوم المركز بأعمال الرفع المساحى الدقيق لشبكات المرافق فوق وتحت الأرض موقعة على خرائط مساحية دقيقة،حماية إستثمارات المرافق فى باطن الأرض بهدف استمرار خدمات المرافق لمواطنى العاصمة،عمل الرفع المساحي والاحداثيات لقطع الأراضي المطلوب استخراج بيان الصلاحية للبناء عليها طبقًا لاشتراطات البناء الجديدة.

جودة وشكل المركز

المركز الحاصل على شهادة الجودة يعمل به ٥٠٠ موظفا بينهم استشاريين فى المساحة GIS، ومهندسي مساحة ونظم معلومات، واخصائيين وفنيين مساحة، وفنيين اكتشاف.

يمثل المركز عين الدولة في تحديد جدية المشروعات من عدمه حتى مع المواطنين، يقوم المركز بتسليم المواطن خريطة بها الموقع الذي تم رفعه مساحيًا بواسطة أجهرة مساحية دقيقة وصورة من جوجل ايرث google earth وكشف بالاحداثيات المطلوبة، كما يقدم المركز خدماته في جميع الاعمال المساحية.