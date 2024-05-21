وزير العمل يوجه "مديرية الجيزة" و"إدارة العمالة غير المنتظمة" بسرعة مُتابعة حادث منشأة القناطر وصرف التعويضات.. ويتقدم بالعزاء للضحايا

وجه حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، مديرية عمل محافظة الجيزة، بسرعة التحرك إلى موقع حادث سقوط ميني باص محمل بفتيات، يعملن فى إحدى المزارع أثناء عبورهن بواسطة معدية الرياح البحيري "أبوغالب"، بمركز ومدينة منشأة القناطر بالمحافظة، ما تسبب في عدد من الوفيات والمصابين، وإرسال تقرير مفصل بتفاصيل الحادث، والتنسيق مع الإدارة المختصة بالعمالة غير المنتظمة، لبحث إمكانية صرف إعانات للعمال ضحايا الحادث الذي وقع اليوم، وذلك بواقع 200 ألف جنيه لكل متوفي، و20 ألف جنيه لكل مصاب، وذلك من "بند الحوادث" الذي قرر الوزير استحداثه على منظومة العمالة غير المنتظمة بالوزارة، مؤخرًا لمواجهة حوادث الطوارئ للعمال غير المُنتظمين.

وحث الوزير إدارة العمالة غير المنتظمة بالانتهاء من إجراءات تسليم التعويضات، فور استلام الأوراق المطلوبة من أسر الضحايا، والتأكد من أنهم عمالة غير منتظمة، وباليومية، وتوجه الوزير بخالص العزاء لأسر المتوفين، وبالدعاء بسرعة شفاء المصابين.