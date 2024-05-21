الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز

وزير العمل يوجه "مديرية الجيزة" و"إدارة العمالة غير المنتظمة" بسرعة مُتابعة حادث منشأة القناطر وصرف التعويضات.. ويتقدم بالعزاء للضحايا

حسن شحاتة وزير العمل
حسن شحاتة وزير العمل

وجه حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، مديرية عمل محافظة الجيزة، بسرعة التحرك إلى موقع حادث سقوط ميني باص محمل بفتيات، يعملن فى إحدى المزارع أثناء عبورهن بواسطة معدية الرياح البحيري "أبوغالب"، بمركز ومدينة منشأة القناطر بالمحافظة، ما تسبب في عدد من الوفيات والمصابين، وإرسال تقرير مفصل بتفاصيل الحادث، والتنسيق مع الإدارة المختصة بالعمالة غير المنتظمة، لبحث إمكانية  صرف إعانات للعمال ضحايا الحادث الذي وقع اليوم، وذلك بواقع 200 ألف جنيه لكل متوفي، و20 ألف جنيه لكل مصاب، وذلك من "بند الحوادث" الذي قرر الوزير استحداثه على منظومة العمالة غير المنتظمة بالوزارة، مؤخرًا لمواجهة حوادث الطوارئ للعمال غير المُنتظمين.

50 ألف جنيه لإحضار "وجبات" لأهالى ضحايا حادث معدية أبوغالب

وحث الوزير إدارة العمالة غير المنتظمة بالانتهاء من إجراءات تسليم التعويضات، فور استلام الأوراق المطلوبة من أسر الضحايا، والتأكد من أنهم عمالة غير منتظمة، وباليومية، وتوجه الوزير بخالص العزاء لأسر المتوفين، وبالدعاء بسرعة شفاء المصابين.

 

حسن شحاتة وزير العمل مديرية عمل محافظة الجيزة موقع حادث سقوط ميني باص إحدى المزارع واسطة معدية الرياح البحيري أبو غالب منشأة القناطر

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