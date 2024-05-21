الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أصالة تنعى "طوني صوايا" مصفف شعر النجوم

أصالة وطوني صوايا
أصالة وطوني صوايا

نَعت المطربة أصالة، مُصفف الشعر اللبناني، طوني صوايا أشهر مصفف شعر لنجمات الوطن العربي ‏الذي توفى منذ قليل بشكل مفاجئ.

وكتبت "أصالة" على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، انستجرام: "ما كان شخص بشتغل معه وعادي.. كان قريب عليي وكأنّه من أهلي حنون راقي شبعان كرامته ماشفت إلها مثيل ياالله ماعم صدق إنه راح ونحنا كان المفروض سوا مسافرين شي ماعم بقدر صدقه أرجوكم إدعوا له الله يرحمك ياصديق وحبيب وقريب وأخ وإنسان شو صعب لاقي متلك الله يرحمك ياحبيبي ياطوني ياغالي ويصبرنا يارب يارب".

وتوفي منذ قليل اللبناني طوني صوايا أشهر مصفف شعر لنجمات الوطن العربي ‏بشكل مفاجئ، وأعلنت الخبر المطربة مايا ديا، التي شاركت صورة تجمعها بالراحل وأرفقتها بتعليق: "ما كنت عارفة أنه هيدي آخر صورة لإلنا، كنت مبسوط من قلبك وأنا كنت خايفة عليك، قلتلك كثير ضعفان يا طوني انتبه ع حالك وأنت ما انتبهت وفليت.. يا أطيب قلب وأكرم نفس يا أدفى إنسان يا صادق يا محب يا قلبي أنت" 

واشتهر طوني صوايا بتعاونه مع عدد كبير من كبار نجوم الفن أبرزهم مع أحلام، أصالة، نانسي عجرم، نجوى كرم، مايا دياب وغيرهم من نجوم الفن.

https://www.instagram.com/p/CgzxjUhq3-u/?utm_source=ig_embed&ig_rid=1e6495ac-718a-4516-b22f-41c0398897cb&img_index=1
أصالة أزياء مايا دياب نانسي عجرم

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