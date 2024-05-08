الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أصالة تُشعل مواقع التواصل بحذف صور زوجها فائق حسن.. فما السر؟

أصالة وزوجها
أصالة وزوجها

تصدرت الفنانة أصالة محركات البحث الالكتروني الأكثر شهرة جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب حذف صورها التي تجمعها مع زوجها الحالي الشاعر العراقي فائق حسن، دون أي سبب واضح أو معلن، وهو الأمر الذي جعل الجمهور يتوقع بأنها انفصلت عنه.


وبدأ الجمهور يتحدث عن سر حذف أصالة لصورها التي تجمعها بزوجها فائق حسن، بعدما كان الثنائي يظهران وصلة غزل لبعضهما طوال الوقت، وهذا الأمر جعل الجمهور ينقسم إلى فريقين، فريق منهم يُخمن بأنها انفصلت عنه، إلا أنها لم تعلن هذا في الوقت الحالي، خاصةً أنها منشغلة مع حفيدتها ابنة شام.


والجزء الآخر من الجمهور، خمن أنها تحضر لألبوم جديد، وتروج له بهذه الطريقة كما حدث في وقت سابق لها، أثناء ترويجها لألبوم حمل عنوان "لحقت نفسي".


وحتي الآن لم يحذف زوج الفنانة أصالة الشاعر العراقي فائق حسن أي صور كانت تجمعه بها، وموجودة عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

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ولم يكشف الثنائي الفنانة أصالة وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، حتي الآن عن سر حذف الصور، وهل سيكون هناك انفصال رسمي قريبا بينهما أم مجرد دعاية إعلانية الأغاني الجديدة.

أحدث أعمالها

وكان البوم لحقت نفسي احدث اعمال الفنانة أصالة الغنائية، وشهد ألبوم "لحقت نفسي"،  عدة مفاجآت، ومنها عودتها للتعاون، مع الملحن محمد ضياء، بعد غياب دام 18 عاما، وتقدم من ألحانه وتوزيعه أغنيتين، منها "متسألنيش"، وكتب الكلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، الذي توفي في يناير الماضي عن عمر يناهز 47 عاما، إثر معاناته من أزمة قلبية.

أول 6 أغاني من ألبوم أصالة  الغنائي لحقت نفسي

يجدر الإشارة إلى أن الفنانة أصالة طرحت مؤخرا أول 6 أغاني من ألبومها الغنائي الجديد «لحقت نفسي»، ومنها أغنية الأخبار الحلوة، ورجل مثالي، ولما بنتجاهل، وفوق ومارس أبريل ومانجا».

أول 6 أغاني من ألبوم أصالة الغنائي لحقت نفسي أصالة حذف أصالة حذف أصالة لصورها التي تجمعها بزوجها فائق حسن فائق حسن الشاعر العراقي فائق حسن

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