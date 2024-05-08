أصالة تنفي انفصالها عن زوجها بصورة جديدة: "يا عزي وسيدي"

أثارت المطربة أصالة حالة من الجدل، حول العلاقة بينها وبين زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، بعد حذفها كل صورها معه عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

ونشرت أصالة منذ قليل، صورة جديدة تجمعها بزوجها فائق حسن، معلقة عليها: "يا زوجي يا حنون يا دنيتي يا جوزي وحب عمري ونور حياتي الحمد لله على سلامتك الله يديمك عزي وسيدي ويديم علينا صحتك وجمالك".

وفي صباح اليوم، تصدرت الفنانة أصالة محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب حذف صورها التي تجمعها مع زوجها الحالي الشاعر العراقي فائق حسن، دون أي سبب واضح أو معلن، وهو الأمر الذي جعل الجمهور يتوقع بأنها انفصلت عنه.

وكان ألبوم لحقت نفسي أحدث أعمال الفنانة أصالة الغنائية، وشهد ألبوم "لحقت نفسي"، عدة مفاجآت، ومنها عودتها للتعاون، مع الملحن محمد ضياء، بعد غياب دام 18 عاما، وتقدم من ألحانه وتوزيعه أغنيتين، منها "متسألنيش"، وكتب الكلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، الذي توفي في يناير الماضي عن عمر يناهز 47 عاما، إثر معاناته من أزمة قلبية.

أول 6 أغان من ألبوم أصالة الغنائى لحقت نفسى

يجدر الإشارة إلى أن الفنانة أصالة طرحت مؤخرا أول 6 أغان من ألبومها الغنائي الجديد «لحقت نفسي»، ومنها أغنية الأخبار الحلوة، ورجل مثالي، ولما بنتجاهل، وفوق ومارس أبريل ومانجا».