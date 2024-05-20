فرحة مصر.. الكل يهنئ الزمالك: «عادت مدرسة الفن والهندسة»

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسى فريق كرة القدم الأول بنادى الزمالك، بعد تتويجه بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بالفوز على نهضة بركان المغربى فى الإياب بهدف دون رد، بعدما خسر ذهابًا بهدفين لهدف خارج الأرض.

وقال الرئيس السيسى، عبر صفحاته وحساباته الرسمية فى مواقع التواصل الاجتماعى: «أتوجه بالتهنئة لنادى الزمالك على فوزه الرائع اليوم. أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير».

وأضاف الرئيس السيسى: «كل التحية لجماهير الزمالك ولكل المصريين، ونتمنى مزيدًا من النجاح والإنجازات فى المستقبل، كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المشرف للفريق المغربى الشقيق».

وبعث المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، رسالة تهنئة للجهاز الفنى والإدارى واللاعبين، قال فيها إن «هذا الأداء المشرف لفريق الزمالك يعكس صورة مشرفة للرياضة المصرية العريقة»، متمنيًا دوام التوفيق لـ«القلعة البيضاء».

وأعرب الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن تقديره أداء وإنجاز الزمالك، مشيدًا بالروح القتالية التى ظهرت فى أداء اللاعبين، التى أسهمت فى التتويج باللقب، بما يعكس التفوق والمستوى المتميز لديهم، ويعزز مكانة الزمالك كأحد أبرز الأندية الرياضية فى القارة الإفريقية.

وتمنى «صبحى» لنادى الأهلى الفوز بلقب بطولة دورى أبطال إفريقيا، فى مباراته أمام الترجى التونسى، المقرر إقامتها على ملعب استاد القاهرة الدولى، مساء السبت المقبل، لتكتمل سعادة جماهير كرة القدم المصرية، ولتكون بطولة السوبر الإفريقى بين قطبى الكرة المصرية، إضافة إلى ما يمثله ذلك من دافع قوى لمنتخب مصر، خلال مبارياته المقبلة فى تصفيات كأس العالم، المقرر إقامتها فى شهر يونيو المقبل.

ووجَّه مجلس إدارة الأهلى التهنئة لـ«القلعة البيضاء» على التتويج الإفريقى، فى بيان رسمى صادر عن النادى، جاء فيه: «خالص التهانى القلبية لمجلس إدارة نادى الزمالك وأعضائه وجماهيره بمناسبة الفوز ببطولة الكونفيدرالية».

من جهته، أعرب حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، عن سعادته بفوز فريقه بالكونفيدرالية، مشيرًا إلى أن التتويج بهذا اللقب كان أحد أهداف المجلس الحالى منذ يومه الأول.

وقال «لبيب»: «هدف مجلس إدارة الزمالك من اليوم الأول كان إسعاد الجماهير بالتتويج بلقب الكونفيدرالية، بل إسعاد الجماهير المصرية بأكملها، التى كانت تشجع الزمالك باعتباره ممثل مصر، مثلما شجعوا الأهلى أمام الترجى»، مقدمًا التهنئة للاعبى الزمالك على التتويج فى ظل الظروف الصعبة التى عاشوها، وعدم اكتمال القائمة بالشكل المطلوب.

أما جوزيه جوميز، المدير الفنى للزمالك، فقال فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة: «السر فى الفوز ببطولة الكونفيدرالية هو أننا نعمل كعائلة، ونستمتع بالطاقة التى نبذلها يوميًا لبناء الفريق».

وأضاف «جوميز»: «لقد أظهرنا أننا نستحق هذا الانتصار وهذا اللقب، خاصة أننا كنا الأفضل خلال المباراتين أمام فريق نهضة بركان»، مقدمًا التهنئة للفريق المغربى ومدربهم، لأنهم كانوا خصمًا صعبًا للغاية ويستحقون التهنئة، لكن لاعبى الزمالك يستحقون كل شىء، لأنهم لعبوا بعقلية قوية، وفعلوا كل شىء من أجل الفوز باللقب.

وعن منافس الزمالك المنتظر فى مباراة السوبر الإفريقى، قال المدرب البرتغالى: «أُفضل أن أفوز بلقب السوبر الإفريقى، بغض النظر عن المنافس الذى سأواجهه فى المباراة»، مختتمًا: «الجمهور كان رائعًا للغاية ويستحق هذا اللقب».