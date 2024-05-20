الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز

كل ما تريد معرفته عن فوائد زيت الزيتون للشعر 2024

فوائد زيت الزيتون
فوائد زيت الزيتون

يبحث الكثيرون عن فوائد زيت الزيتون للشعر؛ باعتباره من أكثر الزيوت انتشارًا لفوائده المتعددة، للشعر والبشرة والجسم في حالة دخوله في طهي الطعام، حيث يعتبر من أكثر الزيوت الصحية، ويرصد الدستور في التقرير التالي فوائد زيت الزيتون للشعر.

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فوائد زيت الزيتون للشعر

يتميز زيت الزيتون بقدرته على توفير ترطيب عميق للشعر الذي قد يعاني من كثافته القليلة، أو في حال كان ذو طبيعة مجعدة أو حتى إذا كان الشعر ضعيفًا، نتيجة لتكرار تعرضه لبعض عمليات الصبغ أو بسبب تكرار تعرضه لمستحضرات الشعر الكيميائية الضارة.

يحمي الشعر من القشرة والقمل

يساعد زيت الزيتون على إيقاف تساقط الشعر عند استخدامه بانتظام وتحفيز نمو شعر جديد مع تقوية الشعر الموجود، خاصة إذا ما تم تدليك الرأس به بانتظام.

تهدئة الأطراف المتقصفة وتهذيبها لتبدو الأطراف أكثر صحة وقوة، خاصة الأطراف المتضررة، نتيجة كثرة استخدام أدوات التصفيف الحرارية بكثرة على الشعر.

استخدام بضع قطرات من زيت الزيتون على الشعر المتهيش قد يساعد على تخفيف نفشة الشعر بشكل ملحوظ

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يساعد زيت الزيتون على لمعان الشعر ، حيث يعمل على تجديد الطبقة الخارجية للشعر.

حماية الشعر من التلف الناتج عن استخدام الحرارة والمواد الضارة من صبغات وفرد خلافه.

تقليل التقصف والتكسير، نظراً لزيادة ترطيبه .

تحسين صحة فروة الرأس ، ضد البكتيريا والفطريات كما يعمل على ترطيبها.

طريقة استخدام زيت الزيتون

قم بتسخين زيت الزيتون قليلًا ثم طبقه على المناطق الجافة من فروة رأسك مع تدليكه جيدًا، ثم قم بتغطية شعرك بمنشفة دافئة، وانتظر 15 - 30 دقيقة قبل غسل الشعر بالشامبو كالمعتاد.

قم بخلط بضع قطرات من زيت الزيتون مع الشامبو والمرطب الخاص بك لتحصل على شعر رطب ولامع على الدوام.

قم بوضع كمية بسيطة من زيت الزيتون الدافئ على أطراف الشعر المقصفة واتركه لفترة تتراوح بين 15 - 30 دقيقة قبل الاستحمام.

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