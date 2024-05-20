تنظيم الاتصالات يوقع مذكرة تفاهم مع MCS لتأهيل الكوادر البشرية

أعلن الجهاز القومي لـ تنظيم الاتصالات NTRA توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات (MCS).

وقع الاتفاقية د.أحمد عبدالحافظ، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للأمن السيبراني، وطارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS.

جاء ذلك على هامش فعاليات افتتاح قمة FDC Summit في دورتها السادسة التي تنعقد بعنوان قمة مصر الدولية تحت رعاية رئاسة الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الفترة من 19-21 مايو الجاري بقاعة المنارة للمؤتمرات الدولية.

تتضمن مذكرة التفاهم تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال تطوير وتأهيل الكوادر البشرية من الخريجين بما يتماشى مع المتطلبات العالمية لسوق العمل، كما يتضمن التعاون رفع الوعي لدى الفئات المجتمعية المختلفة حول الممارسات الأفضل لإستخدمات تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى التعاون في مجال تبادل الخبرات العالمية من شركاء MCS ونقل التقنيات الحديثة للسوق المصري كما ستشهد مسارات التعاون تعزيز مفاهيم توطين صناعة الأمن السيبراني ودمج الابتكار وريادة الأعمال في متطلبات الصناعة.

وتعقيبًا على هذا البيان، صرح د.أحمد عبدالحافظ نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للأمن السيبراني قائلًا:" إننا متحمسون لهذه التعاون الذي سيتيح لنا تعزيز مشاركة القطاع الخاص في رؤى تنمية صناعة الأمن السيبراني في مصر، موضحًا إن الإهتمام بركائز الأمن السيبراني في مختلف المجالات ولدى كافة الفئات والتي من أبرزها الكادر الحكومي وطلاب الجامعات والخريجين والعديد من غير المتخصصين سينعكس وبشكل واضح على مكانة مصر الإقليمية في هذه الصناعة وسيساهم بفاعلية في تحقيق استراتيجية الحكومة التي تولي دعائم التحول الرقمي وتكنولوجيا أمن البيانات أهمية خاصة".

وصرح المهندس طارق شبكة رئيس مجلس إدارة MCS قائلًا: "إننا فخورون بهذا التعاون المشترك مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي يعكس وعي كافة أطراف المنظومة بأهمية بذل الكثير من المجهودات والتكامل في تحقيق الأهداف الإستراتيجية بشأن ترسيخ هذه الصناعة المحورية والأساسية في منظومة التحول الرقمي، موضحًا أننا خلال الفترة المقبلة سنعمل بالتعاون مع جميع شركائنا الإستراتيجين لنقل خبراتهم وتقنياتهم الحديثة للسوق المحلي".