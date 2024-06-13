موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الدقهلية.. أجواء فرحة وبهجة، يقبل عيد الأضحى 2024 حاملًا معه أجواء الفرح والبهجة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وتحرص وزارة الأوقاف على إعلان موعد صلاة عيد الأضحى 2024 سنويًا، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال ذي الحجة، ونظرًا لتسارع البحث عن موعد صلاة العيد 2024 في مختلف المحافظات، الدستور تقدم لكم في هذا المقال موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة الدقهلية.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الدقهلية

يصلى عيد الأضحى 2024 في محافظة الدقهلية في تمام الساعة 5:57 صباحًا بتوقيت مصر، وذلك يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024، ويوافق ذلك اليوم العاشر من ذي الحجة.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الدقهلية.. أجواء فرحة وبهجة

كيفية صلاة عيد الأضحى 2024

تصلى صلاة عيد الأضحى ركعتين. يكبر المصلي قبل الشروع في الصلاة سبع تكبيرات. ثم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، وبعدها يقرأ سورة قصيرة. ثم يركع ويسجد كما في صلاة الفجر. ثم يرفع ويقرأ الفاتحة في الركعة الثانية، وبعدها يقرأ سورة قصيرة. ثم يسجد ويسلم. بعد الصلاة، يسن للمسلمين الاستماع إلى خطبة العيد.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الدقهلية.. أجواء فرحة وبهجة

ساحات ومصليات صلاة عيد الأضحى 2024 في الدقهلية

حددت مديرية أوقاف الدقهلية أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك 2024 في مختلف المراكز، ويتم تجهيزها مع المساجد وتنظيفها لاستقبال المواطنين.

وتشمل بعض ساحات صلاة عيد الأضحى 2024 في الدقهلية

الساحة الشعبية بالمنصورة: تقع في شارع الجمهورية، وهي من أكبر ساحات صلاة العيد في المحافظة.

الساحة الشعبية بميت غمر: تقع في شارع الزهور، وهي من أشهر ساحات صلاة العيد في المحافظة.

الساحة الشعبية بأجا: تقع في شارع الزعيم عاطف السادات، وهي من أكبر ساحات صلاة العيد في المحافظة.

الساحة الشعبية بالسنبلاوين: تقع في شارع الحرية، وهي من أشهر ساحات صلاة العيد في المحافظة.

الساحة الشعبية بدكرنس: تقع في شارع جمال عبد الناصر، وهي من أكبر ساحات صلاة العيد في المحافظة.

الساحة الشعبية ببلقاس: تقع في شارع الجمهورية، وهي من أشهر ساحات صلاة العيد في المحافظة.

الساحة الشعبية بشربين: تقع في شارع الزعيم مصطفى النحاس، وهي من أكبر ساحات صلاة العيد في المحافظة.

الساحة الشعبية بميت سلسيل: تقع في شارع الجمهورية، وهي من أشهر ساحات صلاة العيد في المحافظة.

الساحة الشعبية بالجمالية: تقع في شارع جمال عبد الناصر، وهي من أكبر ساحات صلاة العيد في المحافظة.

الساحة الشعبية بمنية النصر: تقع في شارع الزعيم عاطف السادات، وهي من أشهر ساحات صلاة العيد في المحافظة.

بالإضافة إلى هذه الساحات، هناك العديد من المساجد الكبيرة في الدقهلية التي تقام فيها صلاة العيد، مثل مسجد السيد البدوي بمدينة المنصورة، ومسجد الشيخ إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، ومسجد الشيخ أبو العباس المرسي بمدينة ميت غمر.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الدقهلية.. أجواء فرحة وبهجة

نصائح لصلاة عيد الأضحى 2024

الحضور مبكرًا: من المستحسن الحضور إلى ساحة صلاة العيد مبكرًا لتجنب الازدحام. اصطحاب سجادة الصلاة: تأكد من اصطحاب سجادة الصلاة الخاصة بك معك. ارتداء ملابس مناسبة: ارتد ملابس مناسبة لصلاة العيد، مثل الجلباب أو العباءة للرجال، والجلابيب أو الفساتين للنساء. الالتزام بنظافة المكان: حافظ على نظافة ساحة الصلاة، ولا تترك أي قمامة. التحلي بالصبر والهدوء: تحلى بالصبر والهدوء، وتجنب التزاحم والشجار.

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